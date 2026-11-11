Rutte asegura que Estados Unidos, Europa y Ucrania están en la misma línea

"He estado en contacto con el equipo de la OTAN que ha estado en Abu Dabi los últimos dos días y lo que me cuentan es que Estados Unidos, Europa y Ucrania están en la misma línea y están juntos", afirmó Rutte, en declaraciones recogidas por la agencia noruega NTB.

Rutte añadió, después de participar en un foro sobre defensa celebrado en Oslo, que ahora habrá que ver "si Rusia está dispuesta a participar en el juego".

El secretario general de la OTAN intervino en el Atlantic Future Forum, organizado a bordo del portaaviones británico Príncipe de Gales y en el que han participado, entre otros, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, y el titular de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

Rusia y Ucrania reanudaron la víspera las negociaciones de paz, con mediación de Estados Unidos y después de casi nueve meses.

Ambas partes acordaron un canje masivo de prisioneros de guerra, cuyo número -se especuló con que podrían superar los mil soldados por bando- se conocerá próximamente.

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"Estos acuerdos requieren tiempo. Son difíciles. Cuando hicimos los Acuerdos de Abraham, nos llevó tres años y medio", admitió este miércoles Jared Kushner, emisario de la Casa Blanca, en rueda de prensa.

Los mediadores estadounidenses viajarán primero a Moscú para mantener consultas con el presidente ruso, Vladímir Putin, y se reunirán luego en Dublín con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.