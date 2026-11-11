Santos advierte a De la Espriella que la seguridad no se recupera sólo con "mano dura"

"Si quiere recuperar la seguridad, necesita recuperar el control del territorio que hoy está en manos de los grupos criminales. Eso no se hace solo con mano dura, bombardeando; sino con inteligencia, inversión social y fortaleciendo la confianza de las comunidades", expresó Santos, ganador del premio nobel de paz de 2016.

El exmandatario intervino durante la instalación del foro 'La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional 10 años del Acuerdo Final de Paz', organizado por la Defensoría del Pueblo para conmemorar el décimo aniversario de lo firmado por su Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24 de noviembre de 2016.

"El deterioro de la seguridad después de la firma del acuerdo es consecuencia de no haberlo implementado y de la falta de una política efectiva de seguridad", expresó Santos defendiendo su legado y a renglón seguido agregó: "La solución a muchos de los problemas que hoy vive Colombia está en el Acuerdo. Eso es lo que el Gobierno (actual) no ha querido entender".

El presidente De la Espriella tomó posesión del cargo el pasado 7 de agosto y se ha declarado contrario al acuerdo de paz, por lo que no envió representantes del Gobierno a este foro, pese a ser invitado.

"El Gobierno debe implementar el acuerdo no solo porque le conviene, sino también porque es su obligación y porque es la palabra empeñada del Estado", insistió Santos durante el acto, al que estuvo también invitado el expresidente Gustavo Petro (2022-2026) pero no asistió.

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El expresidente Santos señaló que hoy hay "grupos armados fragmentados y con escasa o nula motivación ideológica se disputan el control de territorios estratégicos y las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, generando una creciente violencia".

Entre ellos figuran las disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país y procedente de grupos paramilitares.

"Estos grupos se han expandido, fortalecido y crecido exponencialmente. Hoy se calcula que superan los 27.000 integrantes. Son empresas criminales cada vez más sofisticadas con alcance transnacional. No muy diferentes a las que vienen operando en el resto de América Latina y ahora también en África", añadió Santos.

Durante el foro también intervino el expresidente Iván Duque, quien sucedió a Santos en el poder y fue uno de los mayores críticos del acuerdo de paz. Su discurso fue recibido por igual con aplausos y abucheos.