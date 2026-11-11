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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:55

Sheinbaum garantiza elecciones de 2027 pese a recorte del presupuesto en entidad electoral

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Ciudad de México, 11 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que las elecciones intermedias de 2027 están garantizadas en el aspecto presupuestario, pese al recorte de 6.000 millones de pesos (unos 321 millones de dólares) al Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado por la Cámara de Diputados.

Por EFE
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"Consideramos que desde nuestro punto de vista las elecciones están garantizadas para el 27, presupuestalmente", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, horas después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Sheinbaum sostuvo que el ente electoral dispondrá de unos 36.000 millones de pesos (1.928 millones de dólares), una cantidad que consideró suficiente para organizar los comicios y similar, teniendo en cuenta la inflación, a los recursos de las elecciones presidenciales de 2024.

"El INE se queda con 36.000 millones más o menos, que es un presupuesto pues importante y muy similar al que tuvo, si consideramos la inflación el INE en el 2024", afirmó.

El ajuste presupuestario se produce antes de las elecciones de 2027, cuando México renovará los 500 escaños de la Cámara de Diputados y celebrará comicios para elegir gobernadores y otras autoridades locales.

La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada el presupuesto federal de 2027, por 10,63 billones de pesos (unos 570.000 millones de dólares), con 352 votos a favor y 130 en contra, tras una sesión de casi 20 horas.

Los legisladores reasignaron los 6.000 millones de pesos recortados al INE a distintos programas, entre ellos para La Escuela es Nuestra, medioambiente y la búsqueda de personas desaparecidas.

Sheinbaum destacó que el presupuesto contempla aumentos del 11,3 % en salud, del 10,7 % en educación, del 11,5 % en seguridad, del 20,6 % en el campo y del 13 % en ciencia, porcentajes que el Gobierno ya había anunciado en septiembre al presentar el paquete económico.

El presupuesto aprobado representa un incremento real del 1,3 % respecto a 2026 y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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