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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 08:05

Soldado israelí será acusado por "untar con heces" y "apagar un cigarro" en un palestino

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Jerusalén, 11 nov (EFE).- Un soldado israelí será acusado después de que el Ejército de Israel (FDI) abriera una investigación contra él por malos tratos contra un palestino detenido que, según la prensa israelí, consistieron incluso en "untar con heces", "orinar" y "apagar un cigarro" en el arrestado.

Por EFE
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"Tras un informe presentado por los mandos sobre el grave maltrato a un detenido palestino, quien se encontraba esposado y con los ojos vendados, se inició una investigación en el marco de la cual fue detenido un soldado", informó este miércoles un portavoz de las FDI en un comunicado obtenido por EFE.

La nota incluye que la víctima fue puesta en libertad "al poco tiempo" de este nuevo suceso de abuso documentado en el seno del Ejército israelí y que el soldado permanecerá detenido hasta mañana, "a fin de permitir la celebración de una audiencia previa a la presentación de una acusación formal".

Las FDI no han respondido por el momento a la petición de EFE para corroborar los escabrosos detalles del maltrato proferido al detenido palestino.

Sin embargo, medios como Times of Israel o Ynet coinciden en que el 22 de octubre soldados israelíes de la Brigada de Paracaidistas realizaban inspecciones de vehículos en el paso de Gilboa, al norte de Yenín (norte de Cisjordania ocupada), cuando encontraron un cuchillo en el automóvil de un hombre palestino y procedieron a su detención.

El individuo fue trasladado, esposado, al puesto militar de Yalamah, cercano al lugar, donde permaneció en una garita a la espera de ser interrogado por el servicio de seguridad interior israelí Shin Bet, según detalles del caso publicados por el Canal 12.

"Un soldado destinado en dicho puesto habría pateado al detenido, quien se encontraba esposado y con los ojos vendados. Lo golpeó con la culata de su arma, encendió cigarros y los apagó sobre su cuerpo, orinó sobre él, defecó dentro de las instalaciones y untó sus heces en el cuerpo y el rostro del detenido, instándolo a comérselos", publica Times of Israel, que asegura haber tenido acceso al informe elaborado por la Policía Militar israelí.

Y añade: "Otros soldados que llegaron al lugar percibieron un fuerte hedor y observaron lo que le habían hecho al hombre palestino. Consternados por lo presenciado, informaron del incidente a sus superiores, señala el reporte".

Los citados medios narran que el soldado admitió posteriormente haber golpeado al detenido, pero negó el resto de las acusaciones en su contra.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, que investiga la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes contra la población palestina, entre 2016 y 2024 -por lo que no incluyen los dos últimos años de intensos envites de las FDI en los Territorios Palestinos Ocupados- se presentaron 2.427 denuncias por presuntos abusos de soldados del Ejército israelí contra palestinos en Cisjordania.

De ellas, únicamente el 22,7 % (552 casos) dieron lugar a la apertura de una investigación por la vía penal, mientras que apenas 23 denuncias, el 0,9 % del total, terminaron en una acusación formal contra los militares implicados.

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