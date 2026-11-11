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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 08:40

Taiwán veta entrada a presunta espía del caso Nvidia que viajaba con pasaporte hongkonés

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Taipéi, 11 nov (EFE).- Taiwán ha anulado el permiso de entrada de Alice Huang, la empresaria china señalada como presunta espía en el escándalo que rodea al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, después de que las autoridades confirmaran este miércoles que había visitado la isla utilizando, según medios locales, un pasaporte de Hong Kong.

Por EFE
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La ministra taiwanesa del Interior, Liu Shih-fang, confirmó ante el Parlamento que Huang, también conocida como Huang Le, había entrado anteriormente en el territorio, aunque actualmente se encuentra fuera de la isla.

"Ya hemos anulado su permiso, lo que significa que le resulta imposible volver a entrar en Taiwán", afirmó Liu, según la agencia taiwanesa CNA, sin precisar cuándo se adoptó la medida.

Durante la comparecencia, varios diputados cuestionaron cómo Huang había conseguido entrar en Taiwán y si sus visitas, algunas de ellas recogidas por la prensa en 2024 y 2025, podían haber supuesto un riesgo para la seguridad nacional.

El director de la Agencia Nacional de Inmigración, Lin Hung-en, confirmó que las autoridades conocían los movimientos migratorios de la empresaria, quien había entrado en Taiwán con pasaporte de Hong Kong por motivos comerciales, según la cadena isleña TVBS.

"Sí, conocíamos todos los datos relativos a sus entradas y salidas", respondió el funcionario, sin detallar cuántas veces había visitado la isla.

Liu afirmó que, de haber sabido que Huang era una espía, no le habrían permitido entrar y anunció una revisión de los controles migratorios, aunque las autoridades taiwanesas no han confirmado las acusaciones de espionaje.

La polémica estalló después de que The New York Times vinculara a Huang con los servicios de inteligencia chinos y con una supuesta relación extramatrimonial con Jensen Huang, quien reconoció haber sido infiel a su esposa sin identificar públicamente a la mujer.

Nvidia ha encargado una investigación independiente, mientras Pekín rechaza las acusaciones, que califica de "pura invención y una calumnia".

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