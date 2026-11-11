Texas retira demandas contra dos ONG promigrantes tras la derrota republicana

La oficina de Ken Paxton, fiscal general de Texas y candidato republicano que perdió la carrera al Senado frente al demócrata James Talarico, presentó este lunes los documentos para desistir de las demandas contra la ONG Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), una organización de defensa de los inmigrantes en Houston, y Annunciation House, una red de albergues para migrantes en El Paso.

Estas dos demandas forman parte de las decenas de acciones legales que Paxton ha emprendido en los últimos años contra opositores, entre ellos otras ONG promigrantes, políticos demócratas, organizaciones progresistas, grupos musulmanes y profesionales de la salud, dentro y fuera del estado, que ofrecen servicios de aborto o tratamientos de afirmación de género a personas trans.

El nuevo Gobierno estatal tomará posesión en enero y el fiscal general electo, el demócrata Nathan Johnson, ya ha anunciado que reformará la Fiscalía y ha acusado a Paxton de usar su cargo de manera "partidista" y como un "show político".

No está claro si la oficina de Paxton retirará otras acciones pendientes antes del cambio de Gobierno, como la que mantiene contra Jolt, un grupo que promueve la participación electoral de los latinos.

La demanda contra FIEL, presentada en 2024, acusaba a la organización de violar las normas que prohíben a las entidades sin ánimo de lucro participar en campañas políticas. La Fiscalía la calificó de organización “radical, antiestadounidense y de fronteras abiertas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el último año, FIEL ha denunciado casos de violencia por parte de agentes de inmigración del Gobierno federal.

La organización también ofrece asesoría legal a la comunidad latina e inmigrante, así como educación sobre sus derechos y acompañamiento en el acceso a la educación.

César Espinosa, director de FIEL, dijo a EFE que la retirada de la demanda por parte de la oficina de Paxton los tomó “por sorpresa” y que supone un alivio para la organización.

“Sabemos que, al final del día, estamos del lado correcto de la historia y un gobierno que no concuerda con lo que hacemos estaba tratando de buscar cualquier manera para afectarnos”, aseguró el activista.

Espinosa lamentó que la batalla legal le haya costado “tiempo” a FIEL: “Nos quitó tiempo de organizar y de activar a nuestra comunidad”.

También en 2024, Paxton demandó a Annunciation House con la intención explícita de cerrar sus operaciones en el estado. En la demanda, el fiscal acusó a la organización de “tráfico de personas” y de promover la "entrada ilegal" al país.

Un juez de primera instancia desestimó la demanda y acusó a Paxton de “acosar” a una organización de derechos humanos, pero el fiscal apeló y el Tribunal Supremo de Texas permitió que el caso siguiera adelante en mayo de 2025, en un fallo que facilitó a la Fiscalía iniciar procesos para disolver organizaciones sin ánimo de lucro.

Annunciation House fue fundada en 1978 y opera varios albergues para migrantes y refugiados en la ciudad fronteriza de El Paso, donde además los pone en contacto con servicios legales y de atención médica.

Según dijo a EFE Rubén García, director de la organización, la demanda no solo generó “incertidumbre” sobre su futuro, sino que también afectó la forma en que los activistas promigrantes se expresan.

“Es una manera de aplacar la habilidad de nosotros de poder hablar públicamente, de abogar por los refugiados y migrantes”, dijo García, quien aseguró que la decisión de retirar la demanda está relacionada con los resultados de las elecciones de medio mandato.

“Nosotros tuvimos abogados excelentes (...) pero la elección fue la fuerza que dio el empuje final para que ese caso llegara a su fin”, agregó.

García espera que el nuevo Gobierno demócrata de Texas dé marcha atrás a las políticas antimigrantes promovidas por el gobernador Greg Abbott, que buscaba un cuarto mandato y perdió frente a la demócrata Gina Hinojosa.

“No fuimos la única organización que el fiscal persiguió y espero que muchas de las políticas del gobernador, como por ejemplo poner barreras en el río Grande, paren”, dijo.

Por ahora, añadió, espera poder seguir con su trabajo de dar techo y comida a los recién llegados: “Agradezco a Dios que aún tengo energía y vida para seguir luchando por los refugiados y los migrantes”.