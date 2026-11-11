Tiktok españa, investigado por posibles delitos de abuso sexual infantil en publicaciones

La respuesta de Tiktok no tardó en llegar a pesar de no haber respondido durante meses a las peticiones de Maldita.es: afirmó haber tomado medidas inmediatamente después de conocer la existencia de contenidos de abuso sexual infantil.

La Agencia Española de Protección de Datos aseguró que, una vez analizada la información que le ofrezca la plataforma, ordenará el bloqueo que impida el acceso a esos contenidos.

Ese organismo español, que vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, informó hoy de que inició las actuaciones tras la solicitud que recibió del Gobierno español.

Además, la fiscalía española, por orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comenzado a investigar esos posibles delitos, lo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "gran noticia".

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, encargó a la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, la investigación de estos posibles delitos.

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Este miércoles comparecieron los denunciantes ante De la Fuente a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio, que será objeto "de inmediato análisis y valoración".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo calificó de "gran noticia" y afirmó ante esa decisión: "Se acabó la impunidad en las redes sociales", en un mensaje en X este miércoles.

La Agencia Española de Protección de Datos aclaró hoy que la investigación de los hechos corresponde a la policía y a los tribunales.

No obstante, el organismo decidió solicitar a Maldita.es la relación de los enlaces en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información sobre las actuaciones para retirarlos.

La Agencia subrayó que los delitos que atentan contra niñas y niños "son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata".

Por su parte, TikTok aseguró a través de un portavoz de la compañía que tan pronto se conocieron las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido.

Además, el portavoz afirmó que TikTok trabajará estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos y todas las autoridades competentes: "Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido".

El contenido sexualmente explícito con menores "está categóricamente prohibido" en la plataforma, recordó, y agregó que desplegaron "tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente".

La Fundación Maldita.es hizo público el pasado 9 de noviembre un estudio en el que señalaba haber detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos, de los que más de 7.000 operan en español.

Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas.

En su tercera investigación sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, denunció que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

También localizaron 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Tras darse a conocer estos datos, el Gobierno de España pidió a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de TikTok en España de "manera excepcional".

La empresa TikTok designó Irlanda como su establecimiento principal en Europa, por lo que, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) es la autoridad de control administrativa responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma.