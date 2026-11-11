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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 21:05

Todos los clientes de Ueno Bank cubiertos por la garantía estatal han recibido un anticipo

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Asunción, 11 nov (EFE).- El 100 % de los clientes de Ueno bank amparados por la garantía del Estado recibieron un anticipo de la devolución de sus recursos tras la intervención de esa entidad por problemas de solvencia financiera, informó este miércoles el Banco Central del Paraguay (BCP).

Por EFE
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El miembro del directorio de la institución emisora Pedro Acosta dijo en una conferencia de prensa que se concluyó el pago de quienes tenían depositados hasta 40 salarios mínimos, unos 121.760.000 de guaraníes o poco más de 19.600 dólares a la tasa de cambio actual.

Este miércoles vencía el plazo para completar los desembolsos hasta ese monto, en cumplimiento de una ley de emergencia aprobada por el Congreso.

En concreto, 1.812.348 personas recuperaron fondos depositados en Ueno bank, por un monto global de 3,9 billones de guaraníes o unos 644 millones de dólares.

A partir de la semana entrante, el Banco Central ampliará los pagos para completar el máximo de 75 salarios mínimos establecidos en el Fondo de Garantía de Depósitos del país suramericano.

En total, el fondo avala hasta 228.300.000 guaraníes que equivalen a unos 36.790 dólares "para cada persona física o jurídica".

Solo este miércoles, cuando el BCP completó la quinta y última tanda de desembolsos a través del anticipo, unos 29.988 clientes recuperaron recursos por un valor combinado de 1,7 billones de guaraníes o 288 millones de dólares.

A todos los ahorristas se les ha aplicado el descuento de los préstamos que tuvieran pendientes con Ueno bank.

No se precisó qué ocurrirá con los clientes cuyos montos superen el tope de 75 salarios mínimos (fondos, inversiones, grandes empresas, recursos estatales o pensiones).

La intervención de Ueno bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso, al igual que el expresidente del BCP Carlos Carvallo.

Además, otras 27 personas relacionadas con el banco y su grupo de empresas también fueron imputadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.

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