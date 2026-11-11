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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:40

Tres detenidos en Ecuador por presuntamente exigir un millón de dólares en extorsión

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Quito, 11 nov (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a tres personas, dos mujeres y un hombre, acusadas de presuntamente exigir un millón de dólares a una víctima en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares, informó este miércoles la institución.

Por EFE
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Los sospechosos fueron arrestados durante un operativo ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorisón (Unase) en los sectores de Los Ceibos y Posorja, en Guayaquil, después de que presuntamente amenazaran a la víctima mediante mensajes de WhastApp.

Entre los detenidos está un ecuatoriano de 46 años, considerado por la Policía como un individuo de interés penal relevante, que registra antecedentes por tenencia y porte de armas.

Las otras dos personas arrestadas son mujeres de 26 y 21 años, ambas también de nacionalidad ecuatoriana.

Durante el operativo, los agentes incautaron cinco teléfonos móviles, un vehículo y cuatro comprobantes de depósito, que fueron incorporados como indicios de la investigación.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Este miércoles, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días, el estado de excepción "por grave conmoción interna", que rige en ocho de las 24 provincias del país andino, entre ellas la del Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más afectadas por la violencia.

Las restantes siete provincias son El Oro (fronteriza con Perú), Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales.

Desde entonces ha decretado sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos para que las fuerzas de seguridad puedan realizar operaciones especiales contra estas bandas.

Sin embargo, esa y otras medidas no impidieron que Ecuador cerrara el 2025 con un récord de 9.284 asesinatos.

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