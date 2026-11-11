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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:30

Tres palestinos mueren por fuego israelí en dos ataque en la ciudad de Gaza, dice hospital

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Gaza, 11 nov (EFE).- El Ejército israelí (FDI) mató este miércoles a tres palestinos en dos ataques independientes contra la ciudad de Gaza (norte de la Franja), informaron a EFE fuentes del Hospital Shifa de la capital gazatí.

Por EFE
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Un individuo de 43 años falleció después de que un dron israelí lanzara un misil contra el tejado de su vivienda en el barrio de Al Nasr, al noroeste de la ciudad de Gaza.

"Yani al Yudari (nombre del fallecido) estaba llenando su depósito de agua cuando fue alcanzado", detallaron desde Shifa.

Este mismo centro médico comunicó pocas horas después que recibió los cuerpos de dos hermanos -de los que no se detallaron sus edades- que murieron en otro ataque con dron, en el que también resultaron heridas varias personas, contra una tienda de campaña en la calle Al Yalá, en la zona centro de la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

Estos ataques diarios se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.850, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.

Además, desde el viernes 6 de noviembre se registraron fuertes lluvias y vientos en la Franja de Gaza que duraron el fin de semana, provocando inundaciones que afectaron a miles de personas en campamentos.

Se estima que unos 600 hogares tuvieron que desplazarse una vez más a causa de la tormenta y que más de 23.000 refugios resultaron destruidos o dañados , según la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), mientras que una madre y sus dos hijos, de 5 y 6 años, junto a su prima de 4 años, murieron en el derrumbe de un talud de arena sobre su tienda.

La OCHA dice que, para el 8 de noviembre, los socios humanitarios habían recibido solicitudes de ayuda de más de 26.000 hogares de gazatíes cuyos refugios u otras pertenencias resultaron dañados, si bien estiman que el impacto real fue mayor.

Mientras, más de 150.000 tiendas de campaña, adquiridas por socios humanitarios y Estados miembros, se encuentran fuera de Gaza a la espera de ser autorizadas por Israel, según indicó a EFE ayer OCHA.

La inmensa mayoría de los palestinos en Gaza permanecen desplazados y, según las estimaciones de la OCHA, el 65 % -o 1,4 millones de personas- aún malvive en tiendas de campaña o refugios improvisados.

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