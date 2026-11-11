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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:40

Tribunales israelíes rechazan liberar a 14 médicos de Gaza y deniegan examinar Abu Safiya

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Jerusalén, 11 nov (EFE).- Dos tribunales israelíes rechazaron sendas peticiones de la organización Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) para liberar a 14 médicos palestinos de Gaza detenidos sin cargos ni juicio y permitir que el doctor Husam Abu Safiya, exdirector del hospital gazatí Kamal Adwan, sea sometido a un examen médico independiente.

Por EFE
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En un comunicado, PHRI informa este miércoles de que el Tribunal Supremo israelí desestimó su solicitud de liberar a los 14 profesionales sanitarios, entre ellos directores de hospitales y especialistas en distintas áreas médicas, algunos de los cuales llevan más de dos años arrestados.

La organización había pedido al jefe del Estado Mayor del Ejército que revocara sus órdenes de detención, emitidas al amparo de la Ley de Combatientes Ilegales -que permite mantener a personas detenidas sin presentar cargos ni celebrar un juicio- ante el alto el fuego y las necesidades del sistema sanitario gazatí.

El Supremo, indica la ONG, consideró en su resolución rechazando la liberación que no hay motivos para intervenir en la decisión militar.

En una resolución separada, el Tribunal de Distrito de Lod (cercano a Tel Aviv) rechazó la petición de que Abu Safiya, detenido desde diciembre de 2024, pudiera ser examinado por un médico independiente ante la preocupación por su estado de salud.

PHRI alegó para ello un informe de un especialista israelí en medicina interna, que examinó su historial clínico y que cuestiona la conclusión judicial previa de que el médico no padece otros problemas aparte de hipertensión.

Según el informe, Abu Safiya perdió 14 kilos entre enero y mayo de 2025, y presentó una reducción de sus niveles de hemoglobina. El especialista también señala que no se investigaron suficientemente sus episodios de dolor torácico y que se demoró aproximadamente un mes el diagnóstico de sarna, pese a sus reiteradas solicitudes de tratamiento, dice PHRI.

Abu Safiya denunció ante sus abogados haber sufrido golpes, patadas y porrazos por parte de los guardias, además de dificultades respiratorias y problemas de visión, recuerda la organización israelí.

El especialista, aclara la ONG, no pudo examinar personalmente al médico y elaboró su valoración a partir de los registros facilitados por el Servicio Penitenciario israelí.

Israel mantiene detenidas a unas 9.265 personas por motivos de 'seguridad', la "inmensa mayoría" residentes de Cisjordania y Gaza, según datos de octubre de este año del Servicio Penitenciario israelí recopilados por la organización israelí HaMoked.

De ellas, el 84 % se encuentran detenidas sin juicio: 3.236 pendientes de su celebración, 3.101 bajo detención administrativa y 1.419 arrestadas bajo la Ley de Combatientes.

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