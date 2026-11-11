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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:50

Trump elogia a su secretario de Defensa y apuesta por una "victoria total" contra Irán

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Washington, 11 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, un día después de que fracasara en el Congreso un intento de llevarlo a juicio político, y aseguró que quiere lograr "una victoria total" en la guerra contra Irán.

Por EFE
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El mandatario hizo estas declaraciones durante la ceremonia celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington, para conmemorar el Día de los Veteranos.

Cuando el público ovacionó a Hegseth, el presidente afirmó: "Tenía el presentimiento de que esto sucedería. Ha hecho un trabajo fantástico. Los quiere y los protege".

El martes, la mayoría republicana del Congreso bloqueó una propuesta para llevar a juicio político a Hegseth, a quien el congresista Thomas Massie, republicano crítico con Trump, acusó de emprender una guerra ilegal contra Irán, entre otras cuestiones.

Durante su discurso, Trump expresó un agradecimiento especial a los militares y veteranos que "trabajan para garantizar que el principal patrocinador mundial del terrorismo de Estado, la República Islámica de Irán, nunca posea un arma nuclear".

"Nosotros ganamos. La cuestión es cuándo terminaremos. Quiero asegurarme de que tengamos una victoria total, no una victoria del 93 por ciento", dijo sobre la guerra.

Además, el mandatario advirtió: "No vamos a permitir que nadie perjudique ni dañe a nuestro país con ideologías malas, insensatas y horribles. No lo vamos a permitir. Y todos saben a qué me refiero".

La impopularidad de la guerra contra Irán y la subida de los precios de la gasolina explican el duro castigo que sufrió Trump en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas arrebataron a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso.

Aunque el intento de llevar a juicio político a Hegseth fracasó el martes, la nueva mayoría demócrata promete retomar las investigaciones el próximo enero, cuando entre en funciones el Congreso surgido de las urnas.

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