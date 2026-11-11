Ucrania ataca un puerto ruso en golfo de Finlandia en segundo día de negociaciones de paz

"Según datos previos, durante la noche sobre la región de Leningrado fueron derribados 150 drones enemigos. El objetivo del ataque era la zona portuaria de Ust-Lugá en el distrito Kingiseppski. A consecuencia del impacto de varios drones se desató un incendio", escribió en su canal de Telegram.

Según Drozdenko, tres empleados resultaron heridos, pero sus vidas no corren peligro.

Además, a consecuencia del ataque la estación de transformadores de Ust-Lugá efectuó una desconexión de emergencia.

En la vecina San Petersburgo el aeropuerto internacional de Púlkovo tuvo que detener temporalmente las operaciones, obligando a varios vuelos a aterrizar en el aeropuerto de Helsinki y postergando alrededor de 30.

Durante la noche también fue atacada la región de Smolensk, sobre la cual fueron derribados 37 drones ucranianos, según el gobernador local, Vasili Anojin.

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Según Anojin, en la ciudad de Yártsevo fragmentos de un dron derribado impactaron contra un edificio de vivienda, causando un incendio y la muerte de dos civiles.

Las negociaciones de paz arrancaron este martes en Abu Dabi tras una pausa de nueve meses provocada por la guerra en Irán y continuarán este miércoles.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó el derribo de 627 drones ucranianos de ala fija sobre 22 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.