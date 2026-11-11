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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 23:20

Un ataque contra la Policía deja un muerto y un herido en el este de Colombia

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Bogotá, 11 nov (EFE).- Un uniformado murió y otro más resultó herido este miércoles en un ataque contra la Policía perpetrado en el municipio colombiano de Hato Corozal (este), informaron las autoridades regionales.

Por EFE
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"Condeno enérgicamente el ataque perpetrado contra miembros de nuestra Policía en el municipio de Hato Corozal, donde infortunadamente en este acto cobarde uno de nuestros uniformados perdió la vida, otro permanece en estado crítico", expresó el gobernador del departamento de Casanare, César Ortiz, en sus redes sociales.

El funcionario agregó: "En estos momentos difíciles debemos estar más unidos que nunca para respaldar a nuestra Fuerza Pública y enfrentar con valentía a quienes pretenden sembrar terror y afectar la paz de Colombia".

Según la información preliminar, los uniformados fueron atacados cerca de una estación de gasolina cuando estaban realizando labores de registro y control.

Sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre lo ocurrido en esta región del este de Colombia.

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