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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 18:20

Un centinela ordena a Hegseth y su equipo guardar silencio durante un homenaje militar

Imagen sin descripción

Washington, 11 nov (EFE).- Un centinela instó este miércoles a un grupo en el que se encontraba el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, a guardar silencio y respeto frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, tras la ceremonia para conmemorar el Día de los Veteranos.

Por EFE
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Según imágenes difundidas por la CNN, el militar encargado de custodiar la tumba lanzó la advertencia después de que algunos integrantes del grupo rieran y conversaran cerca del monumento tras posar para unas fotografías.

"Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento", gritó el centinela junto al monumento, que honra a los militares estadounidenses caídos cuyos restos no pudieron ser identificados.

Hegseth había posado frente a la tumba con su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal y asistente adjunta Tami Radabaugh, al concluir la ceremonia, que contó con la participación del presidente, Donald Trump, detalló la cadena.

Posteriormente, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró a CNN que "el soldado recordó correcta y respetuosamente a todos que mantuvieran el decoro".

"El secretario y todo el Departamento siempre han honrado —y seguirán honrando— los sacrificios que nuestros militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo", añadió.

El incidente se produce en un momento de presión política sobre Hegseth. El martes, la actual mayoría republicana del Congreso frenó una iniciativa para someterlo a un juicio político por cuestiones como la guerra de Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sin embargo, la mayoría demócrata surgida de las elecciones del pasado 3 de noviembre promete retomar la iniciativa en enero, cuando entre en funciones el nuevo Congreso.

Trump volvió a respaldar este miércoles a su secretario de Guerra durante la ceremonia del Día de los Veteranos, en la que aseguró que Hegseth ha hecho "un trabajo fantástico".

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