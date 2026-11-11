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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 22:25

Un coro de niños despide a León XIV de su visita al Palacio de Gobierno en Lima

Imagen sin descripción

Lima, 11 nov (EFE).- Un coro de niños y de adultos con discapacidad despidió este miércoles al papa León XIV de su visita al Palacio de Gobierno, donde sostuvo un encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la primera actividad de su viaje apostólico en territorio peruano, el último tramo de su gira por Latinoamérica.

Por EFE
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El Santo Padre escuchó al coro interpretar varias canciones dedicadas a su visita, junto a Fujimori, en el patio exterior del Palacio de Gobierno, y después se acercó a saludar a varios de los menores que le entregaron cartas y le pidieron su bendición.

La visita a la mandataria tuvo una duración aproximada de 40 minutos y será la última vez en que ambos coincidan durante la gira papal, dado que Fujimori viajará a China para asistir a la Cumbre de la Asociación Económica Asia Pacífico (APEC) el próximo domingo, un día antes que termine el viaje de León XIV al Perú.

Al salir del Palacio de Gobierno, el pontífice abordó una camioneta cerrada para dirigirse al Gran Teatro Nacional, donde saludará al resto de autoridades del Estado y al cuerpo diplomático acreditado en Perú y pronunciará su primer discurso de su visita al país andino.

La estancia del papa en Perú se extenderá hasta el próximo lunes, con una agenda repleta de actividades durante los seis días en los que, ahora como líder de la Iglesia católica, regresará a varios lugares del país que ya recorrió en otras etapas de su vida como misionero u obispo.

El momento más emotivo será el regreso a Chiclayo, la diócesis donde fue obispo durante ocho años antes de que fuese convocado al Vaticano por el papa Francisco en 2023 para dirigir el Dicasterio de los Obispos y a la que permanece fuertemente vinculado.

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