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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 16:55

Un jurado español declara culpable a un hombre por asesinar a su mujer y sus dos hijos

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Toledo (España), 11 nov (EFE).- Un hombre fue declarado culpable este miércoles por un jurado popular del asesinato de su mujer y de sus dos hijos pequeños, crímenes cometidos en junio de 2024 en la localidad de Las Pedroñeras (centro).

Por EFE
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El jurado popular en este proceso, que se ha visto en la Audiencia Provincial de la provincia de Cuenca, tomó la decisión por unanimidad y consideró que el reo (de nacionalidad marroquí igual que las víctimas) también es culpable de los delitos de quebrantamiento de condena y allanamiento de morada, además de rechazar también de forma unánime la posibilidad de un indulto.

Tras conocer el veredicto, la Fiscalía pidió para el acusado dos penas de prisión permanente revisable por el asesinato de los dos niños, de 8 y 3 años de edad, y 27 años de cárcel por el asesinato de la mujer unido a un allanamiento de morada, así como un año más por quebrantamiento de condena.

La defensa, por su parte, admitió la "contundencia" de los hechos y solicitó que a la hora de fijar las penas se tenga en cuenta que el encausado reconoció los hechos y "ha pedido perdón y ha mostrado su arrepentimiento".

Tanto el acusado como su mujer, Ammal, eran naturales de Marruecos, pero los dos niños habían nacido ya España, y residían desde hace años en la localidad de Las Pedroñeras.

Según los hechos probados, el acusado se introdujo en la madrugada del 28 de junio de 2024 en la casa donde estaban su mujer y sus hijos y acabó con sus vidas usando un cuchillo que había cogido de su trabajo como matarife.

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