Un martín pescador dibujado por el príncipe Jorge aparece en la edición de una revista

La colorida creación del príncipe, segundo en la línea de sucesión al trono, ha sido facilitada por sus padres para este número especial de la publicación, que lleva 300 páginas y en la que el príncipe Guillermo ha colaborado en los últimos meses.

La imagen del pájaro refleja el talento del príncipe de 13 años y, según resaltan los medios, parece seguir los pasos de su abuelo, el rey Carlos III, quien es un apasionado del arte, mientras que su madre, Catalina, estudió Historia del Arte en la universidad.

En la imagen aparece un martín pescador posado sobre una rama y al parecer, Jorge lo dibujó en su casa cuando tenía 12 años.

En la edición de la revista, la princesa Catalina también concedió una entrevista, en la que habla del poder sanador de la naturaleza y de su recuperación del cáncer.

"Me dijeron en el hospital que mi recuperación no sería lineal. Habrá días buenos y malos, y que llevará tiempo", afirma.

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Mientras, el príncipe Guillermo habla de los paseos con los perros de la familia -Orla y Otto-, de cómo a sus hijos les gusta estar al aire libre y cómo disfruta de una visita al pub (bar) para tomarse una pinta de sidra con hielo.