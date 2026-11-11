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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 22:10

Unas tres millones de personas dan la bienvenida a León XIV en su regreso a Perú

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Lima, 11 nov (EFE).- Unas tres millones de personas asistieron este miércoles al regreso del papa León XIV a Perú, su país adoptivo, en el que inició la tercera y última etapa de su gira por América Latina, que le llevó previamente a Uruguay y Argentina.

Por EFE
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La bienvenida de vuelta a su tierra a León XIV fue masiva en todo el recorrido de más de diez kilómetros de distancia desde el aeropuerto hasta el centro histórico de Lima, donde llegó al Palacio de Gobierno a reunirse con la presidenta, Keiko Fujimori.

Tanto en las calles del Callao, la provincia portuaria vecina a Lima, como en la propia capital peruana, la gente se agolpó en ambos lados del recorrido que el papa hizo en un primer tramo en vehículo cerrado y, en la parte final, en el 'papamóvil'.

La mayoría no quería perderse el histórico momento de tener por primera vez en el país a un papa peruano y trataron de captar el paso de la comitiva oficial con sus teléfonos móviles, con el fondo del atardecer sobre la capital peruana.

De acuerdo con las autoridades locales citadas por el Vaticano, fueron hasta tres millones de personas a lo largo de todo el recorrido, que equivale a casi una tercera parte de los 11 millones de habitantes que suman entre Lima y el Callao.

El regreso de León XIV era el momento que esperaba el país después de que fuera elegido el año pasado como líder de la Iglesia católica y desde el balcón de la Plaza de San Pedro, del Vaticano, mandara un afectuoso saludo a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años.

Pese a haber nacido en Chicago (Estados Unidos), el papa es considerado un peruano más en el país andino, donde adquirió la nacionalidad en 2015.

El pontífice guarda también un fuerte vínculo con Perú, pues este país marcó su labor pastoral al haber vivido veinte años en él en distintos períodos, en los que comenzó como misionero y terminó como obispo, hasta que en 2023 fue convocado al Vaticano por el papa Francisco.

León XIV realiza este exigente viaje apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer pulmonar, en una intervención en la que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En Perú cumplirá la etapa más larga de su primera gira por América Latina, con un total de seis días donde visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.

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