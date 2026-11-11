Unitaid y OPS anuncian acuerdo para mejorar la prevención de cáncer cervical en A.Latina

Mediante el acuerdo, los países de la región podrán adquirir pruebas moleculares del VPH de alta calidad en condiciones preferentes de precio, lo que permitiría ahorros de entre el 30 y el 70 por ciento, indicó este miércoles Unitaid en un comunicado.

El VPH es el causante de prácticamente todos los casos de cáncer cervical o de cuello uterino, una enfermedad que causa más de 40.000 muertes de mujeres al año en la región latinoamericana, pese a ser prevenible mediante vacunaciones, cribados y tratamientos a tiempo.

La OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan desde 2013 el uso de pruebas del VPH en los programas de cribado de cáncer de cuello uterino, aunque su implantación en Latinoamérica y el Caribe ha sido limitada debido a obstáculos financieros y técnicos.

Unitaid, organización asociada a la OMS y consagrada a mejorar el acceso a productos médicos en países menos desarrollados, respaldará el acuerdo anunciado este miércoles con medidas de puesta en práctica en países de la región, como El Salvador o Guatemala.