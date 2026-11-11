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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 13:15

Unitaid y OPS anuncian acuerdo para mejorar la prevención de cáncer cervical en A.Latina

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Ginebra, 11 nov (EFE).- El organismo internacional Unitaid y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciaron hoy un acuerdo para abaratar y aumentar el acceso de millones de mujeres de América Latina y el Caribe a pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH), causante de la mayoría de casos de cáncer cervical.

Por EFE
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Mediante el acuerdo, los países de la región podrán adquirir pruebas moleculares del VPH de alta calidad en condiciones preferentes de precio, lo que permitiría ahorros de entre el 30 y el 70 por ciento, indicó este miércoles Unitaid en un comunicado.

El VPH es el causante de prácticamente todos los casos de cáncer cervical o de cuello uterino, una enfermedad que causa más de 40.000 muertes de mujeres al año en la región latinoamericana, pese a ser prevenible mediante vacunaciones, cribados y tratamientos a tiempo.

La OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan desde 2013 el uso de pruebas del VPH en los programas de cribado de cáncer de cuello uterino, aunque su implantación en Latinoamérica y el Caribe ha sido limitada debido a obstáculos financieros y técnicos.

Unitaid, organización asociada a la OMS y consagrada a mejorar el acceso a productos médicos en países menos desarrollados, respaldará el acuerdo anunciado este miércoles con medidas de puesta en práctica en países de la región, como El Salvador o Guatemala.

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