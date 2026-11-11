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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 12:10

Unos 6.000 centros educativos en Italia recibieron falsas alarmas de bomba

Imagen sin descripción

Roma, 11 nov (EFE).- Unos 6.000 centros educativos de toda Italia se vieron afectados este miércoles por falsos avisos de bomba y, aunque muchos fueron evacuados con el consiguiente sobresalto para alumnos, padres y profesores, las autoridades han descartado cualquier riesgo.

Por EFE
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La cifra fue aportada por fuentes del Ministerio de Educación citadas en medios locales tras la alerta que esta mañana se produjo en las escuelas e institutos públicos de prácticamente todas las regiones del país, excepto en el Valle de Aosta y Trentino Alto Adige (norte).

Las falsas alarmas llegaron de forma anónima vía correo electrónico a los centros educativos, lo que obligó a desplegar operativos de inspección por parte de las fuerzas de seguridad italianas, sin que hasta el momento se haya encontrado ningún artefacto explosivo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que no se ha detectado ningún indicio de "peligro real" tras estas falsas amenazas, aunque ha convocado una reunión de urgencia esta tarde en Roma para evaluar la situación.

A pesar de todo, los falsos avisos provocaron desconcierto y sobresalto en colegios e institutos donde decenas de padres se agolpaban hacia el mediodía a las puertas de varios colegios para recoger a sus hijos.

En Roma, EFE constató cómo a las puertas de centros como el Liceo Talete, el Terenzio Mamiani y el instituto Luigi Einaudi, algunos estudiantes salían muy nerviosos, incluso entre lágrimas, mientras llamaban por teléfono a sus padres para saber dónde reunirse.

Otros, ya reunidos con sus familiares, celebraban entre risas la inesperada suspensión de las clases, ajenos a la preocupación por la alarma que había provocado su evacuación.

Entre mochilas y gritos, se respiraba un ambiente de tensión, palpable en el bullicio de alumnos, docentes y personal laboral, que acababan por fundirse entre abrazos para serenarse tras la mañana de agitación.

Los profesores, que ordenadamente conducían a sus alumnos hacia sus progenitores, también parecían conmocionados, pues este se trata ya del segundo episodio masivo de estas características en Italia en lo que va de noviembre.

A comienzos de mes, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional.

La policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos.

Los nuevos avisos falsos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia y en Europa durante las últimas semanas.

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