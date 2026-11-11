Vicepresidente de Colombia: sin ajuste, el país entraría en una "crisis fiscal" en 2027

Restrepo hizo estas declaraciones al intervenir en la Asamblea General del Centro de Pensamiento Económico (ANIF) de Colombia, que en esta edición lleva como lema "El sector financiero en tiempos de desajustes fiscales y cambios tecnológicos".

De no actuar, Colombia "entraría en una crisis fiscal en el primer trimestre de 2027", por lo que es "indispensable hacer un ajuste fiscal", como el que se ha propuesto en la Ley de Rescate Económico que el Ejecutivo está impulsando. "Aquí no se admiten pañitos de agua tibia", subrayó.

A este respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró en este mismo acto que "la situación fiscal es supremamente grave y delicada". "No hay opción al ajuste", apostilló y abogó por hacerlo de forma ordenada y por que no sea el mercado el que lo imponga.

Gómez señaló que Colombia gasta al mes 11,9 billones de pesos (3.619 millones de dólares) más de lo que recauda, lo que atiza la inflación y fuerza al Banco de la República (central) a mantener las tasas de interés elevadas, disuadiendo la inversión.

"Nuestro modelo de crecimiento está topado por el gasto público" y eso "siempre es insostenible", agregó el ministro, y señaló que su plan prevé que el descenso del gasto del Estado suponga dos tercios del ajuste.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con respecto a la Ley de Rescate Económico, sin entrar en su tramitación legislativa (que se prevé en este ejercicio), destacó la reducción del tamaño del Estado, la venta de activos públicos, el incremento de impuestos y el descenso de la inversión del Gobierno central.

Restrepo insistió en generar "confianza" para revertir la tendencia negativa en que se encuentra inmersa Colombia con una "estabilización fiscal justa" y una política que apueste por incrementar la inversión extranjera y el crecimiento.

"No logras crecimiento sin ajuste fiscal, y no hay ajuste fiscal posible sin crecimiento (...). Si no hay confianza no se puede lograr ni lo uno ni lo otro", afirmó.

La confianza, argumentó el vicepresidente, se construye sobre la base de varias seguridades: la física (enfrentando "el narcotráfico y las economías criminales"), la seguridad jurídica, la seguridad económica y la "seguridad democrática".

Restrepo explicó que los objetivos del Gobierno en este ámbito son un ajuste del 2,4 % del producto interno bruto (PIB) para el próximo año y del 4,7 % para el 2030, año en el que además se quiere llegar a un crecimiento del 6 % y una inversión equivalente al 25 % del PIB.

El vicepresidente señaló que el martes se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no dio detalles sobre los asuntos del encuentro.

El Gobierno colombiano, que tomó posesión a principios de agosto, solicitó ayuda a finales de septiembre al FMI alegando que las cuentas públicas del país se encontraban en su momento "más crítico de su historia".

No obstante, pese a varios encuentros entre representantes del Ejecutivo y del FMI, aún no se ha concretado el tipo de ayuda, su cuantía y las posibles contrapartidas. Expertos han indicado a EFE que el organismo multilateral podría prestar hasta 16.000 millones de dólares al país suramericano entre 2027 y 2028.