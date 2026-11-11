Víctimas de violencia estatal y de abusos del Sodalicio piden reunirse con el papa en Perú

La Coordinadora, una de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en Perú, hizo esta petición de manera pública después de que los representantes de estos grupos no hayan encontrado un momento de diálogo directo con el Santo Padre en su programa de actividades en el país andino.

En ese sentido, mencionó a las víctimas de la violencia estatal del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de la represión a las protestas antigubernamentales sucedidas entre finales de 2022 y 2023, tras la caída y encarcelamiento del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

También demandó una audiencia para las víctimas del Sodalicio de Vida Cristina (SVC), la sociedad religiosa extinguida el año pasado por el papa Francisco al ser considerada por la Santa Sede como una organización sectaria, luego de acreditarse distintos tipos de abusos en su seno, tanto físicos como psicológicos, económicos y sexuales, incluyendo a menores de edad.

El Vaticano anunció, antes del inicio de la gira del pontífice, que habría una reunión en cada país con representantes de víctimas de abusos por parte de integrantes de la Iglesia, pero hasta el momento no ha trascendido quiénes serán los partícipes de ese encuentro en nombre de los agraviados.

"Se prevé (extraoficialmente) una reunión con víctimas de abusos eclesiales (no se sabe si del Sodalicio) para mañana a las 16:30 (21:30 GMT) en la Nunciatura Apostólica", señaló José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos dentro de esta sociedad fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari.

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"Hasta el momento, he preguntado a representantes de sobrevivientes y víctimas del Sodalicio y no hay una sola que haya sido invitada a una supuesta reunión con el papa León XIV en la Nunciatura mañana. Estaremos con nuestras exigencias en la puerta", apuntó Escardó, que ha convocado un plantón de víctimas de abusos frente a la Nunciatura para esa hora.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos apuntó que "la llegada del papa León XIV a Perú despierta esperanza en millones de peruanas y peruanos", a la vez que se produce en un momento donde el país está "marcado por la inseguridad, la desigualdad, la violencia, el debilitamiento de la democracia y las profundas heridas que la injusticia y la impunidad".

"Su palabra y cercanía pueden representar un gesto profundamente humano de reconocimiento y esperanza para quienes han enfrentado durante años el dolor, la indiferencia y la impunidad", apuntó la Coordinadora.

El papa León XIV inicia este miércoles en Perú, su país adoptivo, la tercera y última parada de su primera gira por América Latina, tras haber pasado previamente por Uruguay y Argentina.

Esta visita supone el regreso de Robert Prevost al país que marcó su labor pastoral, al haber pasado más de veinte años en él, desde misionero hasta sacerdote y obispo, lo que le llevó incluso a nacionalizarse.

A lo largo de seis intensas jornadas, el Santo Padre visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años, y donde también prevé volver a visitar distintos puntos de esa diócesis, como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, y la población de Zaña.