​Wall Street abre en verde empujado por el rebote de Nvidia y las tecnológicas

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía hasta los 52.294; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,86 %, hasta los 7.585 enteros; y el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,44 %, hasta las 25.426 unidades.

Las acciones de Nvidia subían un 2,69 % después de la bajada registrada por la investigación de la empresa a su director ejecutivo, Jensen Huang, que admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, presuntamente con una ejecutiva de la empresa Megaspeed que era una espía del Gobierno chino.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI, en inglés) subía este miércoles un 1,43 %, hasta los 87,27 dólares el barril, en un contexto de dudas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había dado por "prácticamente terminada" la guerra.

A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,17 dólares respecto al cierre anterior.

El martes se conoció que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos mostró un incremento en octubre del 0,4 % en octubre con respecto al mes anterior, lo que incluye una subida destacada del precio de la gasolina del 1 % con respecto a septiembre, según informó hoy el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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Estos datos podrían reforzar los argumentos a favor de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).