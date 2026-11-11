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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 19:50

Wall Street cierra al alza impulsado por el sector de la IA y el alivio en Nvidia

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Miami (EE.UU.), 11 nov (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y el índice tecnológico Nasdaq avanzó un 1,60 %, impulsada por un alza de los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA) tras los sólidos pronósticos de CoreWeave y la estabilización de Nvidia.

Por EFE
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Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzó un 0,49 %, hasta los 52.486 puntos, el selectivo S&P 500 creció un 1,31 %, hasta los 7.619 enteros, y el Nasdaq creció un 1,6 %, hasta las 28.374 unidades.

El sector tecnológico del S&P 500 encabezó los avances de la sesión con un alza del 2,7 %, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) se disparó un 5,7 %, firmando su nivel más alto desde el 3 de noviembre y con todos sus componentes en positivo.

El optimismo en torno a la infraestructura de IA se reactivó con fuerza después de que la firma de computación en la nube CoreWeave se disparara un 24,7 % tras anunciar que prevé alcanzar la rentabilidad sobre base ajustada en la primera mitad de 2028.

Por su parte, el gigante de los microchips Nvidia logró frenar la sangría de las dos sesiones anteriores -en las que había evaporado unos 430.000 millones de dólares en valor bursátil- y sus acciones crecieron un 2,87 %, estabilizando el nerviosismo generado por la investigación abierta a su director ejecutivo, Jensen Huang, tras admitir una relación con una empresaria presuntamente vinculada al espionaje chino.

La atención del mercado también se centró en los detalles preliminares de la salida a bolsa de la empresa de IA Anthropic, que aspira a una valoración de hasta 1,4 billones de dólares y podría desatar compras récord por parte de los inversores minoristas.

La sesión, no obstante, registró un volumen de negociación más bajo de lo habitual (14.740 millones de acciones frente al promedio de 18.680 millones de las últimas veinte jornadas) debido al festivo federal del Día de los Veteranos, que mantuvo cerrado el mercado secundario de deuda pública de EE.UU.

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