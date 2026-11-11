Zelenski defiende en el Parlamento danés un lugar para Europa en mesa de negociaciones

"Cuando se están tomando decisiones sobre cómo serán las próximas décadas en nuestra parte del mundo, en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, Europa debe estar en la mesa. Esa es la firme posición de Ucrania", dijo Zelenski.

Zelenski abogó por una coordinación "lo más estrecha posible" en Europa para asegurar "que los estadounidenses y los rusos escuchen la posición europea".

"Cuando surge la pregunta de quién protegerá los intereses de Europa, debe haber una respuesta clara: Europa. Europa es lo suficientemente fuerte, unida y determinada para proteger sus propios intereses", afirmó.

El mandatario ucraniano agradeció en su discurso la ayuda danesa y del resto de países europeos e incidió en la importancia del desarrollo del proyecto Freja de sistemas antibalísticos.

Tras una reunión previa con empresas danesas de defensa, Zelenski mostró su esperanza de que ese sistema pueda ser probado por primera vez este invierno y arrancó el compromiso de Dinamarca de fabricar los radares para el proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con su discurso en el Parlamento, Zelenski cerró una visita de dos días a Dinamarca, en la que se reunió con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y mantuvo una cena de trabajo con todos los líderes de los países nórdicos.

Su visita coincidió con la reanudación, después de casi nueve meses, de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con mediación estadounidense. en Abu Dabi, que finalizaron con un acuerdo para un nuevo intercambio masivo de prisioneros de guerra.