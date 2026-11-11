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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 08:05

Zelenski espera que este invierno se hagan primeras pruebas de sistema antibalístico Freya

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Copenhague, 11 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló este miércoles en una visita a Dinamarca que espera que este invierno se puedan hacer las primeras pruebas de los sistemas antibalísticos Freya, un proyecto ucraniano apoyado por una decena de países europeos.

Por EFE
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Zelenski resaltó en una comparecencia conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la importancia de desarrollar un sistema antibalístico propio como alternativa a los Patriot estadounidenses.

"Respetamos a nuestros socios estadounidenses. Tienen un gran sistema, el Patriot, pero hay un gran déficit. La industria ni siquiera puede producir suficiente para ella misma. Europa tiene un gran déficit de sistemas antibalísticos", afirmó.

Asimismo resaltó el alto precio de los Patriot y defendió que Europa cuente con un sistema barato y que cubra sus propias necesidades.

El mandatario ucraniano explicó que aunque esos sistemas serán usados en primer lugar por Ucrania, luego estarán disponibles para el resto de países que colaboran en el proyecto.

Frederiksen, que junto con Zelenski participó en una reunión con empresas de defensa danesas, anunció que Dinamarca se ha comprometido a producir los sistemas de radares para el proyecto, además de comprarle drones y sistemas antidrones a Ucrania, aunque no facilitó más detalles al respecto.

Diez países europeos, entre ellos Dinamarca y España, crearon en julio la Coalición Antibalística, con el compromiso de acelerar la producción de interceptores y otros sistemas de defensa aérea, incluidos misiles estadounidenses Patriot fabricados bajo licencia, además del desarrollo conjunto de nuevas capacidades a través del proyecto Freya.

Zelenski, que llegó la víspera a Dinamarca y mantuvo una reunión con Frederiksen y una cena de trabajo con los líderes de los países nórdicos, fue recibido hoy en audiencia por el rey Federico X, antes de la reunión con las empresas de defensa, y tiene previsto pronunciar a continuación un discurso en el Parlamento danés.

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