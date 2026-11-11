Zelenski insiste tras contactos de Abu Dabi en bajar las armas como paso previo a acuerdo

"Las partes hablaron de sus puntos de vista sobre las garantías de seguridad, y es necesario que el primer paso sea poner fin a la guerra y ofrecer garantías de seguridad para Ucrania", dijo Zelenski tras hablar desde Copenhague con sus negociadores por teléfono en presencia de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

La postura de Zelenski contrasta con la del Kremlin, que no está dispuesto a parar las hostilidades hasta que no se alcance un acuerdo que tenga en consideración sus exigencias sobre una nueva arquitectura de seguridad de Europa que elimine supuestas amenazas para la Federación Rusa.

El presidente ucraniano confirmó que ambos bandos acordaron llevar a cabo un intercambio de prisioneros y dijo que también se habló de incluir a representantes de los socios europeos de Kiev en la próxima ronda de negociaciones.

Zelenski también explicó, como ya habían hecho antes los mediadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, que los emisarios de la Casa Blanca para poner fin a la guerra viajan hoy mismo a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y se desplazarán desde allí a Dublín para informar al propio Zelenski del resultado de esa conversación.

El presidente ucraniano dijo que su reunión con Kushner y Witkoff está prevista para el jueves. Zelenski tiene previsto participar en Dublín en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El líder del equipo negociador ucraniano y jefe del Servicio de Inteligencia Exterior del país, Rustem Umérov, afirmó por su parte al término de los contactos de Abu Dabi que sigue habiendo "diferencias sustanciales" entre las partes después de los dos días de contactos en Abu Dabi.