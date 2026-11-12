A subasta el primer guion del filme 'Hasta que llegó su hora', de Leone, por 30.000 euros

"Forma parte de los filmes que atraviesan el tiempo y que forman parte de la cultura popular, hoy incluso las generaciones jóvenes conocen, al menos, el título, así que ya es algo y además esta película está considerada como el gran wéstern de todos los tiempos", declaró a EFE Arthur Perrault, director del Departamento de Cultura Pop y Recuerdos de la casa de subastas Aguttes de París.

El documento es una copia mecanografiada de la época que contiene la versión íntegra del guion original de la película, redactado en italiano, con varios pasajes suprimidos en el filme.

Su extensión, de 420 páginas, se explica por el gran nivel de detalle del texto, que podría asemejarse al de una "novela", según Perrault.

"Cuando nos entregaron este manuscrito, nos quedamos totalmente alucinados. No nos lo esperábamos. Yo, por mi parte, casi me caigo de la silla", admitió el especialista de Aguttes.

La dedicatoria figura al principio del texto, junto al título, y dice: "A mi amigo Alan", escrita por uno de los guionistas, Sergio Donati, con rotulador azul. El guion es de Donati y Leone, basado en una historia de Dario Argento, Bernardo Bertolucci y el propio Sergio Leone.

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El actual propietario, el músico Alan Simon, vende el manuscrito para ayudar a financiar la construcción de una escuela en Nepal, añadió Perrault.

Sobre el valor de la pieza, Perrault afirmó que se trata de "un pedazo de la historia del cine" que "proviene directamente del guionista del filme, lo que lo convierte en un objeto especial y con una estimación accesible, porque lo puede comprar una institución, un coleccionista, un aficionado... cualquier persona".

"20.000 euros es un importe considerable, pero para obtener un pedazo de la historia del cine sigue siendo muy accesible", concluyó.