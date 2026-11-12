Aeropuertos europeos piden fondos públicos para protegerse de amenazas híbridas

"Los aeropuertos europeos ya están reforzando activamente su resiliencia. Pero no pueden hacer frente por sí solos a amenazas de esta naturaleza y resulta evidente que debemos reconsiderar nuestras normas tradicionales de seguridad y nuestros mecanismos de cooperación", declaró en un comunicado el director general de ACI EUROPE, Olivier Jankovec.

Esa organización difundió este jueves un informe en el que solicita a la Unión Europea y a los Estados miembros que establezcan mecanismos específicos de financiación y reparto de costes para mejorar la seguridad aeroportuaria, así como una mayor coordinación entre las autoridades y los operadores para detectar amenazas y responder a ellas.

El documento advierte de que los aeropuertos europeos se enfrentan a riesgos cada vez más complejos, que incluyen desde incursiones de drones e interferencias en los sistemas de navegación por satélite hasta sabotajes, campañas de desinformación y ataques informáticos contra infraestructuras esenciales.

Su difusión coincide con una oleada de falsas amenazas de bomba que afectaron a decenas de vuelos comerciales en Europa durante la primera semana de noviembre y obligaron a desviar aeronaves, desplegar cazas para escoltar algunos vuelos y efectuar inspecciones de seguridad.

Sin embargo, el informe de ACI EUROPE -cuya versión definitiva está fechada el 26 de octubre-, no analiza específicamente estos incidentes, cuyos autores aún no han sido identificados.

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Entre los ejemplos de amenazas emergentes cita los globos procedentes de Bielorrusia que han generado problemas de seguridad aérea en países bálticos, una muestra de cómo medios relativamente baratos y sencillos pueden provocar importantes alteraciones del tráfico aéreo.

ACI EUROPE considera en todo caso que las normas actuales no responden adecuadamente a estas amenazas y advierte de que muchos marcos europeos y nacionales "siguen siendo demasiado genéricos para las realidades específicas de los aeropuertos", cuya actividad depende también de redes eléctricas, telecomunicaciones, proveedores de combustible y otros servicios externos.

La asociación, que representa a más de 600 aeropuertos de 55 países europeos, subraya que las inversiones necesarias en sistemas antidrones, ciberseguridad e infraestructuras de respaldo no deberían recaer exclusivamente sobre los operadores aeroportuarios.

"¿Quién debe pagar por la protección frente a amenazas híbridas estratégicas con consecuencias potenciales para toda la sociedad?", se pregunta el informe, que reclama financiación comunitaria y nacional para evitar desigualdades en la capacidad de protección de los aeropuertos europeos.

En particular, ACI EUROPE reclama una delimitación más clara de las responsabilidades entre aeropuertos y autoridades nacionales ante las incursiones de drones, que pueden obligar a suspender operaciones, cancelar vuelos y desviar aviones.

"La responsabilidad de interceptar o neutralizar drones debe recaer en las autoridades estatales competentes", señala el informe, que también exige establecer procedimientos claros de intervención y coordinación con las fuerzas de seguridad.

El documento denuncia asimismo que muchos aeropuertos reciben información "desigual y a menudo insuficiente" de las autoridades públicas sobre posibles amenazas, pese a que se les exige adoptar medidas de protección frente a riesgos que pueden tener su origen en operaciones de carácter estratégico o estatal.

ACI EUROPE advierte, además, de que los ataques híbridos no siempre persiguen causar daños materiales, sino que también pueden buscar la interrupción reiterada de las operaciones y el deterioro de la confianza de los ciudadanos.

"Las perturbaciones reiteradas, la incertidumbre y el miedo pueden ser armas igualmente eficaces, concebidas para agotar nuestros recursos y socavar la confianza de la ciudadanía", concluyó Jankovec.