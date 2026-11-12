Agencia Española de Cooperación financiará formación técnica de 300 mujeres dominicanas

El grupo de mujeres reside en zonas marginales del municipio de Santo Domingo Este, contiguo a la capital, informó este jueves el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), en un comunicado que reseñó el acto de lanzamiento.

El proyecto tendrá una duración de 24 meses y contempla el desarrollo de 18 cursos de formación técnico-profesional orientados a proporcionar a las participantes conocimientos y habilidades que respondan a las necesidades y oportunidades del mercado laboral.

El coordinador general de la AECID en la República Dominicana, Manuel Alba Cano, destacó que la iniciativa también incluye orientación para la búsqueda de empleo y el autoempleo, mecanismos de vinculación laboral y acompañamiento a iniciativas productivas lideradas por mujeres.

Dijo que se prevé apoyar 15 proyectos de emprendimiento, con el propósito de promover alternativas sostenibles de generación de ingresos.

Otro componente importante, añadió Alba Cano, será fortalecer un programa de formación técnica para mujeres mediante mejoras en sus instalaciones y equipamiento, para favorecer el desarrollo de los procesos formativos.

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Además, se desarrollarán acciones educativas sobre igualdad de género, derechos económicos, prevención de la violencia y convivencia, reconociendo la relación entre la autonomía económica, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Por su parte, la directora ejecutiva de CE-MUJER, Digna Argentina Gutiérrez, destacó la trayectoria de la organización en la formación técnica de mujeres en oficios no tradicionales y la importancia de vincular la capacitación con oportunidades reales de empleo y autoempleo.

Aseguró que entre 1993 y 2025 el programa acumuló aproximadamente 30.000 participaciones en procesos formativos, de las cuales alrededor del 80 % correspondieron a mujeres.

Gutiérrez informó que su organización aportará 30.000 euros al proyecto (unos 33.000 dólares), mientras que el Instituto de Formación Técnico-Profesional (Infotep), aportará otros 30.000 euros.

CE-MUJER busca fortalecer las condiciones de colaboración necesarias para ejecutar las acciones previstas y favorecer que sus resultados contribuyan al desarrollo económico y social de las comunidades participantes.

El proyecto reafirma el compromiso de la oenegé con la igualdad de oportunidades, la promoción de los derechos de las mujeres y la construcción de condiciones que les permitan avanzar hacia una mayor autonomía económica y una mejor calidad de vida.

En la actividad participaron autoridades del Ministerio de la Presidencia dominicano, así como de las alcaldías del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este.