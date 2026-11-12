Al menos 14 muertos y 30 heridos en un accidente de tráfico múltiple en Emiratos Árabes

Según un comunicado de la Comandancia General de la Policía de Fuyaira, el siniestro se produjo cuando el conductor del camión perdió el control del vehículo, chocó inicialmente contra un automóvil y posteriormente volcó e impactó contra varios coches que se encontraban detenidos debido a la ralentización del tráfico.

El camión se incendió tras el impacto y las llamas se propagaron a otros vehículos, lo que provocó la muerte de 14 personas y heridas de diversa consideración a otras 30.

Los equipos especializados de la Policía, junto con los servicios de ambulancias, rescate y Defensa Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar tras recibir el aviso de emergencia.

Los efectivos trabajaron en la extinción del fuego, la atención a los heridos y su traslado a los hospitales, además de asegurar la zona y regular la circulación, detalló la nota.

De los 30 heridos, 15 ya han recibido el alta hospitalaria tras ser atendidos, mientras que los otros 15 continúan ingresados y reciben tratamiento médico en función de la gravedad de sus lesiones, precisó la Policía.

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Los heridos son de nacionalidad emiratí, omaní, india, brasileña, jordana y egipcia, mientras que entre los fallecidos hay ciudadanos emiratíes. La identificación de otras víctimas continúa en curso mediante pruebas de ADN.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones y los procedimientos legales y técnicos para esclarecer las circunstancias del accidente.