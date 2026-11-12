Al menos dos muertos en enfrentamiento armado entre militares y civiles en oeste de México

En un comunicado, la dependencia detalló que "personal militar fue agredido por civiles armados al atender un reporte sobre un vehículo robado".

Los hechos ocurrieron en el municipio de Ocotlán, ubicado a unos 80 kilómetros al sureste de Guadalajara, capital de Jalisco.

La Defensa mexicana precisó que dos agresores murieron en el enfrentamiento, donde fue detenido un hombre de nacionalidad hondureña.

El enfrentamiento también dejó heridos a una mujer y a un militar, quienes recibieron atención médica y se encuentran estables y fuera de peligro, agregó la autoridad.

Tras el ataque, el Ejército y la Guardia Nacional desplegaron un operativo terrestre y aéreo, en coordinación con autoridades locales, para buscar a los demás implicados.

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La Defensa indicó que el despliegue tenía como objetivo "localizar a los otros responsables que lograron evadirse".

Durante el operativo, añadió, los agentes decomisaron un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5,56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros y otras dos armas largas.

"Hasta el momento no se han registrado bloqueos, ni más agresiones", afirmó.

En un video difundido por la Defensa se observa cómo dos camionetas negras ingresan a una calle y una de ellas es embestida por un vehículo del Ejército mexicano. Segundos después, varios militares descienden y se desata un intenso intercambio de disparos.

Las imágenes grabadas por una cámara de videovigilancia también muestran a varias personas corriendo para refugiarse en un edificio.

Previamente, el Gobierno de Ocotlán informó que el enfrentamiento ocurrió en las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur del municipio, y pidió a los habitantes permanecer resguardados y evitar desplazamientos.

Las autoridades municipales también recomendaron a los centros educativos posponer las actividades presenciales que aún no habían comenzado y mantener resguardados a los estudiantes y personal que ya se encontraban en las instalaciones.

En otros videos difundidos en redes sociales, captados desde viviendas, se escuchaban detonaciones constantes mientras los vecinos permanecían refugiados.

El episodio ocurre en un estado marcado por la violencia contra fuerzas de seguridad. La organización Causa en Común documentó 212 asesinatos de agentes de seguridad en México hasta el 10 de septiembre pasado, de los cuales 36 correspondían a Jalisco, la cifra más alta del país.

En ese estado, el Gobierno federal reportó 890 detenidos por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

A ello se sumó la crisis desatada en febrero pasado tras la muerte en operativo militar del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, cuando autoridades estatales reportaron 41 detenidos y 37 enfrentamientos con civiles armados en el estado.