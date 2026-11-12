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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:15

Alejandro Sanz gana Latin Grammy a mejor álbum de pop contemporáneo por '¿Y ahora qué+?'

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El cantautor español Alejandro Sanz se llevó este jueves el Latin Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo por '¿Y ahora qué+?', en la gala previa a la ceremonia principal de los premios que concede la Academia Latina de la Grabación.

Por EFE
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El artista se impuso a su compatriota Pablo Alborán con 'KM0', Monsieur Periné con 'Instrucciones para ser feliz', nic con '(Enamorada)' y Debi Nova con 'Todo puede convertirse en canción'.

Sanz no asistió al acto, que este año alcanza su 27.ª edición y tiene lugar en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

'¿Y ahora qué+?' es la edición ampliada de '¿Y ahora qué?', trabajo que ya había obtenido este mismo galardón en 2025.

El músico presentó el disco como parte de un renacer personal y de una reinvención artística, después de atravesar momentos difíciles, entre ellos una ruptura y cambios en su carrera profesional.

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