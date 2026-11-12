Alejandro Sanz gana Latin Grammy a mejor álbum de pop contemporáneo por '¿Y ahora qué+?'

El artista se impuso a su compatriota Pablo Alborán con 'KM0', Monsieur Periné con 'Instrucciones para ser feliz', nic con '(Enamorada)' y Debi Nova con 'Todo puede convertirse en canción'.
Sanz no asistió al acto, que este año alcanza su 27.ª edición y tiene lugar en el MGM Grand Arena de Las Vegas.
'¿Y ahora qué+?' es la edición ampliada de '¿Y ahora qué?', trabajo que ya había obtenido este mismo galardón en 2025.
El músico presentó el disco como parte de un renacer personal y de una reinvención artística, después de atravesar momentos difíciles, entre ellos una ruptura y cambios en su carrera profesional.