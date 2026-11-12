'Álix', una fantasía infantil para narrar las heridas del conflicto colombiano

Álix es una niña que habla con animales, ve personajes fantasiosos y sueña con tener un hogar al estilo de 'Alicia en el país de las maravillas', pero que a la vez es acosada por su padrastro y está inmersa en el conflicto armado colombiano.

La película "muestra la habilidad de los niños de crear universos mágicos, sobre todo cuando están viviendo en un mundo cruel", cuenta Hermida.

El largometraje narra la historia de una niña de doce años (Cristal Aparicio) que vive en la región del Magdalena Medio, en un contexto marcado por la violencia: fuera está la guerrilla y dentro su padrastro, que la acosa.

La protagonista conoce entonces a Conejo (Roberto Urbina), quien se presenta como un salvador con la promesa de darle una nueva familia y pronto se revela como un reclutador de menores de un grupo armado ilegal.

La directora, que se declara fanática de la obra 'Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas' de Lewis Carroll, cuenta que durante una visita por la región del Eje Cafetero colombiano decidió narrar la historia de su país inspirada en este libro, y aunque no quería caer en clichés, el testimonio de una exguerrillera terminó por completar su historia.

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"Quise crear personajes humanos que pueden vivir en su sombra y en su luz (...) Al final todos los colombianos somos lo mismo, solo que tuvimos diferentes oportunidades. Y Álix en particular es una niña que solo tenía como posibilidad la guerra", reflexiona la cineasta.

La película explora temas como el reclutamiento infantil, el abuso y la violencia sexual, porque a juicio de Hermida, "son realidades que necesitan ser visibilizadas sin perder de vista a quienes las enfrentan".

El estreno de la película coincide con la conmemoración del décimo aniversario del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24 de noviembre de 2016, en un contexto en el que se evalúan los avances y las deudas en materia de derechos.

"La deuda con los niños no solo es del Estado, es de todos nosotros los colombianos que nos hemos quedado callados, que hemos visto para el otro lado, que no hemos creado conciencia de la gravedad de esta de esta tragedia", considera la directora.

Hermida enfatiza en que el objetivo de la película es mostrar que las tragedias no definen a las personas y que aquellas que fueron víctimas del conflicto armado también pueden "lograr sus sueños".

Además de Álix, la cinta relata la vida de otras mujeres víctimas del conflicto armado y muestra cómo el conflicto vulnera una y otra vez sus derechos reproductivos.

La reconocida actriz Natalia Reyes da vida a Marta, una guerrillera que también fue víctima de abuso y tiene el anhelo de construir una familia, algo que no es compatible en el contexto en el que vive.

"Para mí fue revelador ver a menores que habían vivido la guerra", dice Reyes, quien viajó hasta la región del Caquetá (sur) para investigar más del tema y contar la historia desde la perspectiva de una mujer combatiente.

"Marta, a quien interpreto, vive en estas circunstancias, muestra a una mujer que también puede tener sueños, que también puede querer tener una familia", agrega.

Por su parte, Roberto Urbina cuenta que en la investigación personal que hizo para construir al personaje de Conejo entendió las circunstancias "que llevan a las personas a hacer lo que hacen como mecanismo de supervivencia".

"Construir este personaje fue como el suspender el juicio (...) y al mismo tiempo entender mucho de la realidad colombiana", afirma.

Reyes resalta el acuerdo de paz, aunque "no haya sido perfecto", es un "referente a nivel mundial" para avanzar en el diálogo.

"Me parece muy importante que 'Álix' salga en este momento en el que el reclutamiento de menores no ha parado. Pero estamos en un camino de sanación y creo que es tan importante apoyar este tipo de procesos", enfatiza la actriz.

Por su parte, Urbina agrega que esta cinta hace parte del "proceso de paz" que empezó con el acuerdo en 2016 y que va a tomar mucho tiempo alcanzar, aunque resalta que los espacios de discusión son importantes para avanzar.