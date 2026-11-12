Arzobispo de Lima comparte con León XIV el caso de jóvenes "mártires" en protestas en Perú

"En la historia última que hemos vivido en nuestro país, y en nuestra ciudad, los jóvenes salieron muchas veces a las calles a protestar y en algún caso dispararon a varios de ellos y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti", dijo Castillo, lo cual desató una ovación entre los asistentes.

"Fue tan fuerte lo que sintieron que los chicos se replegaron", anotó el cardenal peruano.

Bryan Pintado e Inti Sotelo murieron el 14 de noviembre de 2020, por impactos de bala, a raíz de la represión policial contra una masiva protesta protagonizada por grupos de jóvenes, a quienes se llamó la Generación del Bicentenario, contra la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra y la asunción temporal del legislador Manuel Merino.

Castillo añadió que, después de esos sucesos, ocurrió algo novedoso en el país, pues los jóvenes se empezaron a reunir para bailar en las plazas y ahora todas las parroquias tienen grupos juveniles de baile.

El arzobispo de Lima le pidió al papa aconsejar y responder a las inquietudes de los jóvenes para que "fecunden su camino como jóvenes cristianos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este jueves, León XIV ingresó al Estadio Nacional de Lima en el papamóvil y dio una vuelta olímpica en el vehículo para saludar a los 60.000 jóvenes que esperaban su llegada desde hace varias horas, haciendo barras, cantando y bailando con distintos grupos de animadores.

Los jóvenes, de distintas nacionalidades, gritaron de emoción al verlo pasar y darles la bendición, y también le lanzaban obsequios, como rosarios y pañoletas, que él las devolvía con entusiasmo.

León XIV fue recibido en el estadio por un coro y grupos de baile, mientras que en las graderías gritaban "¡esta es la juventud del Papa!".

El pontífice escuchó las barras de los jóvenes muy emocionado y sonriente, sentado en un estrado al lado del cardenal Castillo, mientras que varios participantes ingresaron una cruz de madera y la colocaron a los pies del estrado.

Durante la vigilia, el papa escuchó los testimonios de varios jóvenes sobre las angustias que sintieron durante la pandemia del covid-2019, que se saldó en Perú con uno de los índices más altos de mortalidad en el mundo, así como los caminos que siguieron para encontrar sus dones.

Joao Meza, de 18 años, contó que después de la pandemia sintió que la soledad había tomado parte de su historia y que no se sentía escuchado.

"Tomé la errónea decisión de no contarle a nadie", dijo el estudiante, pero añadió que encontró en la danza una forma de expresarse.

A su turno, Emily Milagros compartió que tenía vergüenza de regresar a su parroquia en Carabayllo, al norte de Lima, pero que recibió la invitación de ser catequista y que, al principio, "todo era bonito".

No obstante, su familia y ella empezaron a atravesar una etapa "muy dolorosa", en la que fallecieron familiares y su mejor amiga.

"Necesitaba ayuda espiritual, no podía seguir intentado resolverlo todo sola", reconoció y subrayó que encontró la presencia de Dios en la figura de "una persona que te escucha y decide caminar" a su lado.

El acto contó también con una presentación teatral sobre las preocupaciones de los jóvenes y la vida de los santos peruanos Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y San Juan Macías.