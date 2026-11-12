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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:35

Ascienden a 8 los muertos y a 19 los heridos por el derrumbe de un edificio en Nueva York

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Nueva York, 12 nov (EFE).- Al menos ocho personas perdieron la vida por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Nueva York, mientras los operarios de rescate trabajan para localizar personas aún bajo los escombros, según confirmó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Por EFE
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"Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado", escribió Mamdani en un mensaje en X.

El número de heridos pasó de 17 a 19 según avanzaron las autoridades municipales a medios locales. Al menos siete de ellos son menores.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

El edil mandó sus condolencias a las familias y seres queridos de los afectados y pidió a los vecinos de la ciudad que se mantengan alejados de la zona.

"Las operaciones de rescate continúan en curso", añadió

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, afirmó en una rueda de prensa tras el suceso que el rescate será "largo", y explicó que se han desplegado más de 250 miembros del personal de emergencias, además de una unidad canina.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe, y esta será una operación prolongada", avanzó Bonsignore.

Está previsto que Mamdani comparezca de nuevo para actualizar nuevos detalles.

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

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