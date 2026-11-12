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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:40

Asesinan a tiros a un empresario vinculado al oficialismo en el oeste de México

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- El empresario mexicano Eduardo Valdovinos, quien aspiraba a ocupar un cargo de coordinación dentro del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado a balazos este miércoles durante un acto público en el estado occidental de Michoacán.

Por EFE
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El ataque ocurrió en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde Valdovinos había participado en una cabalgata, de acuerdo con los primeros reportes.

Versiones recogidas por medios locales señalan que sujetos armados que viajaban en una motocicleta dispararon contra el empresario y posteriormente huyeron del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias del asesinato ni el posible móvil.

Este mismo día, el alcalde del municipio michoacano de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, fue atacado a balazos y resultó ileso, según reportes de medios locales.

Valdovinos buscaba asumir una coordinación municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, un cargo vinculado a la organización territorial del partido gobernante, de cara a las elecciones de 2027.

El asesinato se produce además en un contexto de violencia persistente contra autoridades locales en México.

La organización Data Cívica documentó en 2025 al menos 246 ataques contra funcionarios de gobierno o aspirantes a cargos judiciales, de los cuales 136 terminaron en asesinato, mientras que casi el 80 % de las víctimas se concentró en el nivel municipal.

Michoacán ha sido uno de los focos de esa violencia. En 2025 fueron asesinados los alcaldes Salvador Bastida, de Tacámbaro, y Martha Laura Mendoza, de Tepalcatepec.

Uno de los casos de mayor repercusión fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de ese año durante una celebración del Día de Muertos.

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