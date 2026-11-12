ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:20

Ataque a un batallón en el noreste de Colombia deja cuatro muertos y cinco heridos

Imagen sin descripción

Bogotá, 12 nov (EFE).- Al menos cuatro militares murieron este jueves y otros cinco resultaron heridos en un ataque de grupos armados con drones y francotiradores contra un batallón en el municipio de Tibú (noreste de Colombia), en la frontera con Venezuela, informó a EFE el Ejército.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El ataque se perpetró cuando las tropas del batallón de operaciones terrestres N°10 del Ejército realizaban operaciones en el pueblo Barco La Silla, momento en el que fueron atacadas por veinte explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

"Cuatro héroes de nuestra patria fueron asesinados cobardemente por narcoterroristas en Tibú, Norte de Santander, en un ataque con explosivos lanzados desde drones. Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor", afirmó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

Los militares que perdieron la vida son José Luis Sánchez Berrío, Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor.

El Ejército aseguró en un comunicado que activó los protocolos de evacuación y atención médica de urgencia para atender a los heridos por los explosivos, en coordinación con la Fuerza Aérea.

Por su parte, De la Espriella dijo que ordenó "desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública" para identificar a los responsables del atentado y llevarlos ante la Justicia.

Este hecho se suma a una serie de ataques perpetrados los últimos meses en Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, donde -en junio de este año- un niño y cinco personas más murieron en un atentado con drones.

El Catatumbo vive desde comienzos de 2025 una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas en Colombia, debido a la confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Estos dos grupos armados ilegales se disputan el control territorial de esa zona fronteriza con Venezuela, donde abundan los cultivos de coca con diversas vías de distribución de narcóticos.

Los drones, de producción industrial o casera, se han convertido en un tipo de arma cada vez más presente en situaciones bélicas en el país andino.

"El Ejército Nacional rechaza de manera categórica el uso indiscriminado de este tipo de tecnologías y dispositivos explosivos no convencionales que infringen el Derecho Internacional Humanitario y atentan contra la vida de nuestros soldados", apuntó la institución en un comunicado.

Según datos que compartió en agosto la Defensoría del Pueblo de Colombia, los ataques con drones aumentaron en un 146 % entre enero y mayo de este año en territorio nacional, al pasar de 49 a 121.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
05
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más

Te puede interesar