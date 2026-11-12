Ataque a un batallón en el noreste de Colombia deja cuatro muertos y cinco heridos

El ataque se perpetró cuando las tropas del batallón de operaciones terrestres N°10 del Ejército realizaban operaciones en el pueblo Barco La Silla, momento en el que fueron atacadas por veinte explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

"Cuatro héroes de nuestra patria fueron asesinados cobardemente por narcoterroristas en Tibú, Norte de Santander, en un ataque con explosivos lanzados desde drones. Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor", afirmó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

Los militares que perdieron la vida son José Luis Sánchez Berrío, Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor.

El Ejército aseguró en un comunicado que activó los protocolos de evacuación y atención médica de urgencia para atender a los heridos por los explosivos, en coordinación con la Fuerza Aérea.

Por su parte, De la Espriella dijo que ordenó "desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública" para identificar a los responsables del atentado y llevarlos ante la Justicia.

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Este hecho se suma a una serie de ataques perpetrados los últimos meses en Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, donde -en junio de este año- un niño y cinco personas más murieron en un atentado con drones.

El Catatumbo vive desde comienzos de 2025 una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas en Colombia, debido a la confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Estos dos grupos armados ilegales se disputan el control territorial de esa zona fronteriza con Venezuela, donde abundan los cultivos de coca con diversas vías de distribución de narcóticos.

Los drones, de producción industrial o casera, se han convertido en un tipo de arma cada vez más presente en situaciones bélicas en el país andino.

"El Ejército Nacional rechaza de manera categórica el uso indiscriminado de este tipo de tecnologías y dispositivos explosivos no convencionales que infringen el Derecho Internacional Humanitario y atentan contra la vida de nuestros soldados", apuntó la institución en un comunicado.

Según datos que compartió en agosto la Defensoría del Pueblo de Colombia, los ataques con drones aumentaron en un 146 % entre enero y mayo de este año en territorio nacional, al pasar de 49 a 121.