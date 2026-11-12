Atracan una joyería armados con kalashnikov en el centro de París

El establecimiento, especializado en la compra-venta de diamantes y situado en el número 12 de la exclusiva calle de la Paix, cerca de la famosa plaza de Vendôme, fue asaltada sobre las 11 de la mañana por cuatro individuos, algunos de los cuales llegaron en motocicletas al lugar de los hechos, precisó la radio.

La misma fuente estimó que el robo ronda el millón de euros, aunque los investigadores están todavía evaluando el perjuicio sufrido.

Los implicados en el robo se dieron a la fuga y están siendo buscados activamente por la policía.

Durante el atraco, los individuos mostraron sus armas pero no llegaron a utilizarlas y no hubo que lamentar ningún herido, según explicó Europe 1.

El grupo empresarial sudafricano De Beers se dedica a la exploración, minería, procesamiento y suministro de diamantes en bruto en todo el mundo y es uno de los líderes en su sector de actividad.