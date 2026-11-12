Aumenta la violencia contra los periodistas que cubren el ébola en la RDC, según el CPJ

"El temor en torno al brote de ébola ha dado lugar a ataques contra personal sanitario y ha aumentado el riesgo para los reporteros que intentan contrarrestar la desinformación generalizada", afirmó el CPJ en un comunicado.

La organización detalló que tan sólo la semana pasada le informaron de ataques contra dos emisoras de radio congoleñas.

Al menos seis individuos no identificados golpearon el 4 de noviembre a Jackson Mbusa Vagheni, redactor jefe de Radio du Peuple Oicha, una emisora comunitaria de la ciudad de Oicha, en la provincia oriental de Kivu del Norte, cuando salía de su oficina por "difundir información falsa" sobre la epidemia.

"Sufrió heridas en la pierna, los brazos y la espalda, y fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento", añadió el Comité.

Desde entonces, Vagheni "se encuentra escondido y sigue recibiendo amenazas telefónicas".

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Un día después, un grupo de hombres no identificados y armados con machetes irrumpió en las oficinas de la Radiotelevisión Bafwasende, de la ciudad de Bafwasende, en la provincia de Tshopo (centro-norte).

Allí intentaron agredir al periodista Finance Sianga Bilanga, en un altercado que la cadena achacó a la participación del reportero en actividades de sensibilización sobre el ébola, y del que salió ileso por la intervención de los vecinos.

Bilanga también fue atacado el 24 de octubre por otro grupo de desconocidos tras publicar un reportaje en el que revelaba que varios centros sanitarios cerraron sus puertas y que el personal médico dejó de ir a trabajar por temor a las amenazas por parte de la población, que considera esta epidemia una "invención".

Por otro lado, las autoridades rebeldes ligadas al grupo Movimiento 23 de Marzo detuvieron el pasado 27 de julio al presentador Guillaume Munguakonkwa, de la emisora comunitaria Kamole FM en la provincia oriental de Kivu del Sur.

Los insurgentes le retuvieron tres días por elaborar una noticia sobre el ébola y le confiscaron su teléfono, su grabadora de voz y su cuaderno.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola, que se ha convertido en el segundo más mortífero de la historia a nivel global, con 11.114 casos confirmados y 5.433 fallecidos repartidos en ocho provincias, según los últimos datos oficiales.