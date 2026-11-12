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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 22:35

Avanza en el Senado brasileño el plan de ajuste presentado por Lula para calmar al mercado

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São Paulo, 12 nov (EFE).- El Senado de Brasil aprobó este jueves el texto base del plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el fin de equilibrar las cuentas públicas y calmar a los mercados.

Por EFE
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La medida, que todavía debe ser sometida a una votación final, prevé un ahorro de al menos 45.000 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares) de cara a 2027.

La mayor parte del ajuste recae en la restricción de beneficios fiscales para las empresas con vistas a aumentar la recaudación tributaria, y no estrictamente en recortes de gasto.

Además, el proyecto de ley también establece un límite del 2 % en el crecimiento real del gasto para el próximo año, un techo más estricto que el que existe actualmente y con el que se buscará generar un superávit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 0,1 %.

El senador Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores, la formación de Lula, afirmó durante el debate que "no habrá recortes en cultura ni en los programas que atienden a la mayoría del pueblo".

"¿Serán suficiente las medidas que estamos aprobando hoy? Tal vez no", reconoció.

Votó en contra de la medida la oposición de derechas, que se quejó de haber tenido poco tiempo para analizarla ya que fue presentada apenas ayer.

Por otro lado, los senadores que apoyan al Ejecutivo defendieron la necesidad de una discusión más rápida para evitar inestabilidad en el mercado.

La medida es una respuesta del Gobierno de Lula a las turbulencias vividas en la Bolsa tras la victoria del presidente frente al senador Flávio Bolsonaro, quien era el favorito del mercado por sus planes de recorte de gasto.

El día después de la victoria, la Bolsa de São Paulo se desplomó un 13,8 % y las operaciones tuvieron que ser suspendidas durante media hora.

Además de presentar este proyecto de ley, el presidente hizo un pronunciamiento en la televisión para reafirmar su compromiso con la responsabilidad fiscal.

Brasil acumula un déficit fiscal del 9,51 % del PIB y un déficit primario del 0,52 %, mientras que la deuda pública ha escalado hasta el 82,9 % del PIB.

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