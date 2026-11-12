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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 21:20

Bad Gyal ilusionada por formar parte de Coachella: "Ha llegado en el momento adecuado"

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Bad Gyal aseguró sentirse preparada para actuar en el festival Coachella, uno de los más influyentes de EE.UU., después de diez años de carrera, durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy.

Por EFE
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"La verdad que es un momento importante y creo que ha llegado en el momento adecuado para mí. Me siento preparada, me siento lista y me hace muchísima ilusión", contó a EFE sobre las dos actuaciones que mantendrá en el festival que se celebrará en Indio, California en 2027.

Alba Farelo i Solé, su nombre real, llega a esta ceremonia con dos nominaciones: una a mejor interpretación de reguetón por 'Choque', junto a Chencho Corleone, y otra a mejor álbum de música urbana por 'Más cara'.

La cantante aseguró sentirse "muy satisfecha con el trabajo" de su equipo y "con todo el recorrido para llegar hasta aquí", mencionó.

Bad Gyal también aprovechó para apoyar a la gente que se está manifestando en España contra la grave crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida en el país, que considera una situación "muy triste".

"Comparto al 100 % esa necesidad de compartir, de gritar alto que es un problema enorme que tenemos y que debería de cambiar ya porque la gente joven y la población de España en general no tiene ningún tipo de calidad de vida y recordemos que es un derecho básico", apuntó.

"Soy una persona muy afortunada que tiene un buen nivel de vida pero he estado también en el otro lado y soy consciente de lo que cuestan las cosas y cada vez la situación es más difícil, entonces tiene que cambiar sí o sí. No hay más", añadió.

Los Latin Grammy se celebran este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El compositor y productor Edgar Barrera encabeza la lista general de la noche con diez candidaturas, mientras que Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Ca7riel & Paco Amoroso lideran entre los intérpretes como los artistas más nominados, con siete menciones cada uno.

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