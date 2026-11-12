Bad Gyal ilusionada por formar parte de Coachella: "Ha llegado en el momento adecuado"

"La verdad que es un momento importante y creo que ha llegado en el momento adecuado para mí. Me siento preparada, me siento lista y me hace muchísima ilusión", contó a EFE sobre las dos actuaciones que mantendrá en el festival que se celebrará en Indio, California en 2027.

Alba Farelo i Solé, su nombre real, llega a esta ceremonia con dos nominaciones: una a mejor interpretación de reguetón por 'Choque', junto a Chencho Corleone, y otra a mejor álbum de música urbana por 'Más cara'.

La cantante aseguró sentirse "muy satisfecha con el trabajo" de su equipo y "con todo el recorrido para llegar hasta aquí", mencionó.

Bad Gyal también aprovechó para apoyar a la gente que se está manifestando en España contra la grave crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida en el país, que considera una situación "muy triste".

"Comparto al 100 % esa necesidad de compartir, de gritar alto que es un problema enorme que tenemos y que debería de cambiar ya porque la gente joven y la población de España en general no tiene ningún tipo de calidad de vida y recordemos que es un derecho básico", apuntó.

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"Soy una persona muy afortunada que tiene un buen nivel de vida pero he estado también en el otro lado y soy consciente de lo que cuestan las cosas y cada vez la situación es más difícil, entonces tiene que cambiar sí o sí. No hay más", añadió.

Los Latin Grammy se celebran este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El compositor y productor Edgar Barrera encabeza la lista general de la noche con diez candidaturas, mientras que Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Ca7riel & Paco Amoroso lideran entre los intérpretes como los artistas más nominados, con siete menciones cada uno.