Banco Central de Perú eleva tasa de referencia a 4,50 % por mayor inflación y El Niño

La decisión del directorio del BCRP se sustentó en que la inflación mensual de octubre registró un incremento a 0,57 % y la inflación sin alimentos y energía a 0,16 %.

En términos interanuales, la inflación aumentó de 4,5 % en setiembre a 5,3 % en octubre, principalmente por el incremento de los precios de alimentos y energía, indicó el banco emisor en una nota informativa.

En ese mes, la tasa de inflación interanual sin alimentos, energía y transporte fue de 2,0 %, en el centro del rango meta, nivel ligeramente superior al registrado en los últimos meses.

Por su parte, la tasa de inflación interanual sin alimentos y energía aumentó de 4,5 % a 4,6 %.

A su vez, las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron en 3,1 % en octubre último, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para los próximos meses, el BCRP proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 % en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que vienen afectando a la inflación.

Sin embargo, se mantiene el riesgo de que el fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan "efectos más persistentes" sobre la inflación, algunos de los cuales ya se han materializado en los últimos meses, anotó.

El banco central señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de la actividad económica a octubre siguen mostrando un buen desempeño, pero que los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo.

Advirtió que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de alzas sucesivas de la tasa de referencia, pues el directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes.

En la misma sesión, el directorio acordó la tasa de interés de 2,50 % anual para depósitos overnight de las operaciones en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Igualmente, una tasa de 5 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, referidas a Operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y Créditos de Regulación Monetaria.

Además, la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a estas 10 operaciones en los últimos 3 meses, así como establecer tasas superiores en función al monto de las operaciones.

La próxima sesión del directorio en que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 10 de diciembre de 2026, informó el banco central de Perú.