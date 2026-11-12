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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:15

Banco Central estima en 600 millones de dólares los "activos sanos" en Ueno bank

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Asunción, 12 nov (EFE).- El presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, estimó este jueves en unos 600 millones de dólares los "activos sanos" de Ueno bank, intervenido por problemas de solvencia, que, consideró, podrían cubrir los recursos pensionales que permanecen congelados en la entidad.

Por EFE
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"Hay activos suficientemente sanos", declaró Schreiner a la radio Monumental, quien admitió que esa información disponible le "tranquilizó enormemente".

El funcionario indicó que "la sumatoria de los activos sanos que se pueden transferir (desde Ueno) a otros bancos supera ya el monto de lo que son los entes previsionales".

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de unos 2,94 millones de clientes (de los que 1,8 millones tenían cuentas activas) de la entidad, entre ellos cinco cajas pensionales como el estatal Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS), que invirtió unos 516 millones de dólares.

Schreiner explicó que un equipo de funcionarios del BCP y de auditores externos trabaja en un "balance de exclusión"(que cuantifica activos y pasivos) y previó tener "un panorama mucho más claro" en unos 10 días.

Posteriormente, en una conferencia de prensa, Schreiner detalló que los activos de Ueno eventualmente destinados a reponer los fondos de las previsionales se transferirán a otros bancos mediante procesos de licitación

El titular del BCP señaló que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) disponía de unos 1.600 millones de dólares, pero reveló que ya se han usado unos 700 millones de dólares para los anticipos a los clientes del banco.

Hasta este miércoles, el 100 % de los clientes de Ueno bank amparados por FGD recibieron un anticipo de la devolución de sus recursos, pero solo hasta 40 salarios mínimos, unos 121.760.000 de guaraníes o poco más de 19.600 dólares a la tasa de cambio actual.

Hasta el próximo lunes, el Banco Central tendrá plazo para completar el máximo de 75 salarios mínimos cubiertos por el fondo de garantía estatal, es decir, 228.300.000 guaraníes (unos 36.790 dólares) "para cada persona física o jurídica".

El escándalo afectó hasta al presidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera la intervención contra Ueno.

El exgobernante fue detenido horas después, tras el juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder.

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