Barcelona acoge su mayor exposición sobre Warhol para conmemorar los 40 años de su muerte

La muestra, que estará abierta al público desde este viernes y hasta el 4 de abril, cuenta con un recorrido expositivo articulado a través de ocho secciones temáticas que no siguen un orden cronológico rígido, sino que reflejan la naturaleza circular de la creatividad de Warhol.

La exposición recibe al visitante en una sala que recuerda a la Factory, el taller del artista en el que "confluían la pintura, la música y la fotografía" y en la que cuelgan los retratos de Marilyn Monroe, Liz Taylor y Mao Tse-Tung, explicó este jueves en rueda de prensa una de sus comisarias, Lola Durán.

"Warhol trabajó a partir de fotografías de estos personajes, que pasan de ser estrellas a iconos de nuestra cultura visual", agregó Durán, que incidió en que las salas contiguas muestran, por un lado, el trabajo realizado tras su llegada a Nueva York en 1949 como dibujante publicitario y, por otro, una nueva "construcción del icono pop", con latas de sopa Campbell y billetes de dólar como protagonistas.

El recorrido continúa con una selección de Polaroids tomadas en fiestas, un laboratorio visual e íntimo en el que Warhol retrataba y experimentaba antes de trasladar los rostros a sus lienzos, al que se suman portadas de Interview o la célebre portada de Vogue dedicada a Carolina de Mónaco.

En este mismo espacio se puede acceder a 'Pop garden', una instalación interactiva creada por Art Media Studio en 2018.

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El montaje se enriquece con las famosas portadas de discos diseñadas por Warhol, como las inolvidables creaciones para The Velvet Underground & Nico y 'Love You Live' de The Rolling Stones, en una sección en la que también aparecen trabajos junto a Michael Jackson o Miguel Bosé.

Asimismo, la exposición se adentra en la relación entre el artista y la moda a través de los retratos y Polaroids de Giorgio Armani, Gianni Versace o Valentino Garavani.

La muestra explora también el inédito y profundo vínculo de Warhol con la espiritualidad y sus orígenes, ejemplificado en obras como 'The Only Way Out is In!' o el retrato de Julia Warhola, su madre, que revelan esa faceta más íntima y desconocida que convivió durante toda su vida con la imagen del gran genio público del siglo XX.

Por último, recoge otra "serie central en su obra", 'Ladies and Gentlemen', un proyecto en el que retrató a varias 'drag queens' de Nueva York y que, según el comisario Edoardo Falcioni, "parte del arquetipo de la marginación para elevarlas a celebridades".

Tal y como recordó en su intervención el director del Palau Martorell, José Félix Bentz, 'Pop Icons. Andy Warhol' coincidirá tanto con el 40.º aniversario de la muerte del artista, que se cumplirá el próximo 22 de febrero, como con la celebración de los cuatro años de vida de la sala, inaugurada en diciembre de 2022.