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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:45

Barcelona acogerá en 2030 el WorldPride, el mayor evento mundial del colectivo LGTBIQ+

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Barcelona, 12 nov (EFE).- La ciudad de Barcelona, situada en el noreste de España, acogerá en el año 2030 el WorldPride, el mayor evento mundial del colectivo LGTBIQ+, que se celebra cada dos años en una ciudad diferente alrededor del mundo, según informaron este jueves el Ayuntamiento barcelonés y el gobierno regional.

Por EFE
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El WorldPride (Orgullo Mundial) es un evento autorizado por InterPride, una red global de más de 375 organizaciones de más de 70 países que promueve la visibilidad y la concienciación sobre el colectivo LGTBIQ+ (lesbianas, gais, personas trans, intersexuales y queer) a escala internacional.

La celebración del Orgullo Mundial tiene lugar cada dos años en una ciudad diferente (en este 2026 se celebró en Ámsterdam) e incluye desfiles, marchas, festivales y otras actividades, como una conferencia sobre derechos humanos.

Barcelona había presentado su candidatura, impulsada por el Pride Barcelona, con la participación coordinada del Ayuntamiento barcelonés, el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat (el gobierno regional) y el Ministerio de Igualdad, junto con Turismo de Barcelona.

La candidatura de la ciudad española llegó a la final y ganó frente a la otra aspirante, Bangkok.

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