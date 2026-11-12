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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:40

Bardella, número 2 de Le Pen, denuncia las acusaciones contra él de antisemitismo

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París, 12 nov (EFE).- El político ultraderechista francés Jordan Bardella, mano derecha de la candidata presidencial Marine Le Pen, presentó una denuncia por falsificación, después de que el medio digital Mediapart difundiera mensajes antisemitas suyos cuando tenía 17 años.

Por EFE
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Según confirmó este jueves la Fiscalía de París, la denuncia fue presentada el pasado martes y constituye la segunda en este caso, puesto que Bardella también se había querellado contra Mediapart por difamación.

En este segundo caso, la denuncia fue presentada por falsificación y sin ir dirigida contra nadie en concreto, precisó la Fiscalía.

Bardella, a quien Le Pen ha prometido nombrar primer ministro en caso de victoria en las presidenciales de abril-mayo próximo, comicios para los que es la gran favorita de los sondeos, siempre ha negado ser el autor de esos mensajes que Mediapart publicó hace un mes y que fueron publicados en Facebook.

En los mismos, que el medio digital asegura haber autentificado con la empresa Meta, propietaria de Facebook, y con un oficial de justicia, Bardella aseguraba en 2013 que "todos los bancos están en manos de judíos" y acusó a estos de querer "dominar a los otros pueblos, aplastarlos y robarlos", destacando que "un sionista es a la fuerza judío y lo es profundamente".

El semanario satírico Le Canard Enchaîné, por su parte, publicó que Bardella borró los datos de una cuenta de Facebook militante pocos días después de las revelaciones de Mediapart. El líder ultraderechista lo negó y aseguró que no tenía cuenta en esa red social, que no usaba desde "hace mucho tiempo".

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