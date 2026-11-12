Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar un Latin Grammy

"Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música", afirmó el artista. Y añadió: "Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa".

El anuncio lo hizo durante la gala previa a la entrega principal de los Latin Grammy, que este jueves alcanzan su 27ª edición.

El cantante, nacido en Texas y de raíces mexicanas, se mostró confiado en el futuro del género: "La música tejana está en buenas manos, tenemos mucho talento".

Pulido, de 53 años, ganó el pasado 3 de noviembre un escaño en el Congreso de EE.UU. y lo ocupará en enero próximo en representación del distrito 15 de Texas.

En las urnas derrotó a la republicana Mónica De La Cruz, en unos comicios que formaron parte de una destacada ola de victorias demócratas en el estado.

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El músico, con casi tres décadas de carrera, se impuso en un distrito que comprende parte del Valle del Río Grande y áreas rurales del sur de Texas, con una población hispana cercana al 81 %.