Bolsas de China continental y Hong Kong abren mixtas tras caída en Wall Street por Nvidia

A las 9:35 hora local (01:35 GMT), el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzaba 1,86 puntos, un 0,05 %, hasta los 3.657,69 enteros.

El parqué de Shenzhen, que había comenzado la sesión pocos minutos antes con una subida del 0,34 %, cambiaba de signo y perdía a esa hora 39,63 puntos, un 0,35 %, hasta situarse en 11.158,34 unidades.

Las pérdidas eran más acusadas en Hong Kong, donde el índice Hang Seng retrocedía 173,17 puntos, un 0,72 %, hasta los 23.835,38 enteros.

Huang dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia, que nombró como directora ejecutiva interina a su hasta ahora directora financiera, Colette Kress, mientras busca un sustituto permanente.

La salida se produjo después de que trascendiera una supuesta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial.