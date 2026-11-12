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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 22:50

Bolsas de China continental y Hong Kong abren mixtas tras caída en Wall Street por Nvidia

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Pekín, 13 nov (EFE).- Las bolsas chinas cotizaban este viernes con signo dispar pocos minutos después de la apertura, con descensos en Hong Kong y Shenzhen y el parqué de Shanghái prácticamente plano, en una jornada marcada por la dimisión del cofundador y consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang.

Por EFE
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A las 9:35 hora local (01:35 GMT), el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzaba 1,86 puntos, un 0,05 %, hasta los 3.657,69 enteros.

El parqué de Shenzhen, que había comenzado la sesión pocos minutos antes con una subida del 0,34 %, cambiaba de signo y perdía a esa hora 39,63 puntos, un 0,35 %, hasta situarse en 11.158,34 unidades.

Las pérdidas eran más acusadas en Hong Kong, donde el índice Hang Seng retrocedía 173,17 puntos, un 0,72 %, hasta los 23.835,38 enteros.

Huang dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia, que nombró como directora ejecutiva interina a su hasta ahora directora financiera, Colette Kress, mientras busca un sustituto permanente.

La salida se produjo después de que trascendiera una supuesta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial.

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